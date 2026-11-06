Bugün
20:00
Gaziantep FK
Kasımpaşa
Bugün
20:00
Antalyaspor
Bursaspor
Bugün
20:00
Sarıyer
Iğdır FK
Bugün
22:30
Hamburger SV
Mönchengladbach
Bugün
23:00
Everton
Coventry City
Bugün
23:00
Sevilla
Alaves
Bugün
22:45
Venezia
Udinese
Bugün
22:45
Toulouse
Strasbourg
Bugün
22:00
Willem
PEC Zwolle

Batrakov, Rusya Milli Takımı'na davet edildi!

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'nın kasım ayı aday kadrosuna çağrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 14:57 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 15:02
Fotoğraf: X.com
Batrakov, Rusya Milli Takımı'na davet edildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'nın kasım ayı aday kadrosuna çağrıldı.

BATRAKOV'A MİLLİ DAVET Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Aleksey Batrakov'a milli davet geldi.

21 yaşındaki futbolcu, Rusya Milli Takımı'nın kasım ayında oynayacağı Özbekistan ve Venezuela maçlarının aday kadrosunda yer aldı.

RAKİPLER ÖZBEKİSTAN VE VENEZUELA

Rusya Milli Takımı, 12 Kasım'da Özbekistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rusya, 17 Kasım'da ise Venezuela'yı konuk edecek.

Batrakov, açıklanan 28 kişilik kadroda orta saha oyuncuları arasında kendisine yer buldu.

RUSYA'NIN 28 KİŞİLİK KADROSU

Kaleciler: Stanislav Agkatsev, Matvey Safonov, Maksim Borisko

Savunma: Kirill Danilov, Daniil Krugovoy, Evgeny Morozov, Andrey Langovich, Viktor Melekhin, Aleksandr Silyanov, Mingiyan Beveev, Ilya Vakhania, Turpal-Ali Ibishev, Maksim Osipenko

Orta saha: Matvey Kislyak, Ivan Oblyakov, Daniil Prutsev, Nail Umyarov, Daniil Glebov, Artyom Karpukas, Aleksey Mironov, Aleksey Batrakov

Hücum: Kirill Glebov, Yaroslav Gladyshev, Konstantin Tyukavin, Nikolay Komlichenko, Lechi Sadulaev, Aleksandr Golovin, Aleksey Miranchuk






> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.