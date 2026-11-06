Batrakov, Rusya Milli Takımı'na davet edildi!

Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'nın kasım ayı aday kadrosuna çağrıldı.
BATRAKOV'A MİLLİ DAVET Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Aleksey Batrakov'a milli davet geldi.
21 yaşındaki futbolcu, Rusya Milli Takımı'nın kasım ayında oynayacağı Özbekistan ve Venezuela maçlarının aday kadrosunda yer aldı.
RAKİPLER ÖZBEKİSTAN VE VENEZUELA
Rusya Milli Takımı, 12 Kasım'da Özbekistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rusya, 17 Kasım'da ise Venezuela'yı konuk edecek.
Batrakov, açıklanan 28 kişilik kadroda orta saha oyuncuları arasında kendisine yer buldu.
RUSYA'NIN 28 KİŞİLİK KADROSU
Kaleciler: Stanislav Agkatsev, Matvey Safonov, Maksim Borisko
Savunma: Kirill Danilov, Daniil Krugovoy, Evgeny Morozov, Andrey Langovich, Viktor Melekhin, Aleksandr Silyanov, Mingiyan Beveev, Ilya Vakhania, Turpal-Ali Ibishev, Maksim Osipenko
Orta saha: Matvey Kislyak, Ivan Oblyakov, Daniil Prutsev, Nail Umyarov, Daniil Glebov, Artyom Karpukas, Aleksey Mironov, Aleksey Batrakov
Hücum: Kirill Glebov, Yaroslav Gladyshev, Konstantin Tyukavin, Nikolay Komlichenko, Lechi Sadulaev, Aleksandr Golovin, Aleksey Miranchuk
Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'nın kasım ayı aday kadrosuna çağrıldı.
BATRAKOV'A MİLLİ DAVET Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Aleksey Batrakov'a milli davet geldi.
21 yaşındaki futbolcu, Rusya Milli Takımı'nın kasım ayında oynayacağı Özbekistan ve Venezuela maçlarının aday kadrosunda yer aldı.
RAKİPLER ÖZBEKİSTAN VE VENEZUELA
Rusya Milli Takımı, 12 Kasım'da Özbekistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rusya, 17 Kasım'da ise Venezuela'yı konuk edecek.
Batrakov, açıklanan 28 kişilik kadroda orta saha oyuncuları arasında kendisine yer buldu.
RUSYA'NIN 28 KİŞİLİK KADROSU
Kaleciler: Stanislav Agkatsev, Matvey Safonov, Maksim Borisko
Savunma: Kirill Danilov, Daniil Krugovoy, Evgeny Morozov, Andrey Langovich, Viktor Melekhin, Aleksandr Silyanov, Mingiyan Beveev, Ilya Vakhania, Turpal-Ali Ibishev, Maksim Osipenko
Orta saha: Matvey Kislyak, Ivan Oblyakov, Daniil Prutsev, Nail Umyarov, Daniil Glebov, Artyom Karpukas, Aleksey Mironov, Aleksey Batrakov
Hücum: Kirill Glebov, Yaroslav Gladyshev, Konstantin Tyukavin, Nikolay Komlichenko, Lechi Sadulaev, Aleksandr Golovin, Aleksey Miranchuk
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