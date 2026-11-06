Bugün
20:00
Gaziantep FK
Kasımpaşa
Bugün
20:00
Antalyaspor
Bursaspor
Bugün
20:00
Sarıyer
Iğdır FK
Bugün
22:30
Hamburger SV
Mönchengladbach
Bugün
23:00
Everton
Coventry City
Bugün
23:00
Sevilla
Alaves
Bugün
22:45
Venezia
Udinese
Bugün
22:45
Toulouse
Strasbourg
Bugün
22:00
Willem
PEC Zwolle

Kocaelispor'da Serhat Öztaşdelen'e milli gurur!

Kocaelispor, A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna davet edilen kalecisi Serhat Öztaşdelen için tebrik mesajı yayımladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 17:12
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor'da Serhat Öztaşdelen'e milli gurur!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kocaelispor, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen kaleci Serhat Öztaşdelen'i tebrik etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, Kocaelispor'un kalecisi Serhat Öztaşdelen'in A Milli Futbol Takımı'nın 12 Kasım'da Belçika, 15 Kasım'da Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuzu kutluyor, milli müsabakalarda yürekten başarı diliyoruz." denildi.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.