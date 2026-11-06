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Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan ve Shakhtar maçı için açıklama

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, imza töreninde Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Shakhtar Donetsk ve Ukrayna ekibinin teknik direktörü Arda Turan hakkında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 17:08
Haber: Sporx.com
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan ve Shakhtar maçı için açıklama
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, imza töreninde Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Shakhtar Donetsk ve Ukrayna ekibinin teknik direktörü Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "MİLLİ FORMAYA BERABER HİZMET ETTİK"

"Benim için ayrı bir gurur olacak. Çok değerli bir kardeşim. Milli formaya beraber hizmet ettik. Yurt dışında çok güzel işler başarıyor. Çok zorlu şartlarda birçok meslektaşımıza nasıl davranması gerektiğini, nasıl çalışılacağını gösteriyor."

"O DA, BEN DE KAZANMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

"Bizim için mükemmel bir karşılaşma olacak. O da, ben de kazanmak için çalışacağız. Rekabetten öte dostluk olacak ama kazanmak için varımızla yoğumuzla çalışacağız. Güzel bir maç, güzel bir tevafuk olacak."



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