Bugün
20:00
Gaziantep FK
Kasımpaşa
Bugün
20:00
Antalyaspor
Bursaspor
Bugün
20:00
Sarıyer
Iğdır FK
Bugün
22:30
Hamburger SV
Mönchengladbach
Bugün
23:00
Everton
Coventry City
Bugün
23:00
Sevilla
Alaves
Bugün
22:45
Venezia
Udinese
Bugün
22:45
Toulouse
Strasbourg
Bugün
22:00
Willem
PEC Zwolle

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlılar, turu geçmesi halinde 27 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 17:08
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 9 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'nda toplanacak ve ay-yıldızlı kafile Rize'ye gidecek.

Milliler, Çekya ile play-off turundaki ilk maçını 13 Kasım Cuma günü Rize'de yapacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü


Türkiye, play-off turu rövanşında ise 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Hradec Kralove kentinde bulunan FINEP Arena'da Çekya'ya konuk olacak.

Ay-yıldızlı ekip, play-off turunu geçmesi halinde 27 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

Egemen Korkmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Kaleci: Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Kerem Matışlı (Bursaspor), Mehmet Erdoğan (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

Savunma: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (İstanbul Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruher)

Orta saha: Demir Ege Tıknaz (Braga), Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İsak Vural (Pisa), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.