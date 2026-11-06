Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 9 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'nda toplanacak ve ay-yıldızlı kafile Rize'ye gidecek.
Milliler, Çekya ile play-off turundaki ilk maçını 13 Kasım Cuma günü Rize'de yapacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye, play-off turu rövanşında ise 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Hradec Kralove kentinde bulunan FINEP Arena'da Çekya'ya konuk olacak.
Ay-yıldızlı ekip, play-off turunu geçmesi halinde 27 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.
Egemen Korkmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:
Kaleci: Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Kerem Matışlı (Bursaspor), Mehmet Erdoğan (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Savunma: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (İstanbul Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruher)
Orta saha: Demir Ege Tıknaz (Braga), Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İsak Vural (Pisa), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor)
Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK)
Milliler, Çekya ile play-off turundaki ilk maçını 13 Kasım Cuma günü Rize'de yapacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
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Türkiye, play-off turu rövanşında ise 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Hradec Kralove kentinde bulunan FINEP Arena'da Çekya'ya konuk olacak.
Ay-yıldızlı ekip, play-off turunu geçmesi halinde 27 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.
Egemen Korkmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:
Kaleci: Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Kerem Matışlı (Bursaspor), Mehmet Erdoğan (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Savunma: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (İstanbul Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruher)
Orta saha: Demir Ege Tıknaz (Braga), Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İsak Vural (Pisa), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor)
Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK)