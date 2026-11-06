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Nenad Bjelica: "Takımıma inanıyorum"

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, takımın içinde bulunduğu zor süreçten çıkacağına inandığını belirterek oyuncularına ve kulübe güvendiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 17:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nenad Bjelica: 'Takımıma inanıyorum'
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, takımın içinde bulunduğu durumdan kurtulması konusunda oyuncularına güvendiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bjelica, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, göreve geldikten sonra oynadıkları 3 karşılaşmada da istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.

Kasımpaşa ve İstanbul Başakşehir müsabakalarında galibiyeti hak edecek oyunu oynamadıklarına dikkati çeken Bjelica, "Ama Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında kesinlikle iyi oynadık. Maçın hakkı en azından 1 puandı." dedi.

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Ligde kalma mücadelesi veren ya da şampiyonluğa oynayan takımlarda tecrübesinin bulunduğunu aktaran Bjelica, "Bazen bu tür durumlardan çıkmak için birkaç güne ihtiyacınız olabilir. Bazen bu, haftalar da alabilir ama doğru yolda, iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Eminim ki takım ilerleyen haftalarda kesinlikle hak ettiği değeri görecek, istediği performansı ortaya koyacaktır. Grup halinde kesinlikle gelişmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bjelica, takımın gelişmesinin "biraz" zaman alacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kesinlikle bu konuda hem takımıma hem oyuncularıma hem de kulübe inanıyorum. Ülkemde, 'Neden Samsunspor'a gittin?' gibi sorularla karşılaşıyorum. Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip bir hocayım. Çok ciddi hocalara ve takımlara karşı maçlar oynadım. Birçok önemli teknik direktöre karşı, birçok önemli takıma karşı ciddi tecrübeler edindim. 'Neden Samsunspor gibi zorluklar içerisinde olan bir takıma gittin?' diye soranlar oluyor. Ben de Samsunspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu ve burada çalışmaktan çok mutlu olduğumu söylüyorum."

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