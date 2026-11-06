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Salah'ın memleketi Mısır'da Trabzonspor ilgisi

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, Kahire'de bordo-mavili kulübe yoğun ilgi gösterildiğini ve ziyaret ettikleri yerlerde kendilerinden forma istendiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 11:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Salah'ın memleketi Mısır'da Trabzonspor ilgisi
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Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın ülkesi Mısır'ı ziyaret eden bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyesi Derviş Köz, Trabzonspor'a gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Köz, AA muhabirine, Trabzon turizmine katkı sağlamak amacıyla, Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin katkılarıyla düzenlenen program kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.

"Dünyanın en büyük şehir takımı" Trabzonspor'un, Muhammed Salah gibi büyük bir futbolcuya sahip olduğunu ifade eden Köz, "Bunun yansımalarının buralara gelmesi doğaldır. Burada da iki gündür bunları görüyoruz. Şehirde Trabzonspor'a müthiş bir ilgi var." dedi.

Köz, önemli bir taraftar kitlesi oluşan Kahire'de gittikleri yerlerde kendilerinden Trabzonspor forması talep edildiğini anlatarak, "Otobanda giderken iki tane evde asılı Trabzonspor bayrakları gördüm. Bunlar bizi memnun ediyor. Trabzonspor'un büyüklüğü artık her yerde görülüyor, hissediliyor. Dünya kulübü olduğumuz fark ediliyor." dedi.

Trabzonspor'un bölge ve ülke turizmine katkısına işaret eden Köz, dolayısıyla bu tür ziyaretlerin önemli olduğunun altını çizdi.

Köz, Kahire'de kendilerine ilk olarak Muhammed Salah'ın sorulduğunu ifade ederek, "Bunun Türkiye turizmine çok büyük bir katkısı olduğuna inanıyoruz. Bunun yansımalarını mutlaka önümüzdeki aylarda, yıllarda turizmde göreceğiz." diye konuştu.



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