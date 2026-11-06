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Türkiye-Belçika maçının biletleri satışta!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın genel bilet satışı başladı. 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de oynanacak maçın bilet fiyatları 1000 ile 3000 TL arasında değişiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 13:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye-Belçika maçının biletleri satışta!
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ile yapacağı maçın genel bilet satışı başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulamasından satın alınabilecek. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları bin ile 3 bin lira arasında değişiyor.



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