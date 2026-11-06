Türkiye-Belçika maçının biletleri satışta!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ile yapacağı maçın genel bilet satışı başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulamasından satın alınabilecek. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları bin ile 3 bin lira arasında değişiyor.
Karşılaşmanın bilet fiyatları bin ile 3 bin lira arasında değişiyor.
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