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Galatasaray'dan Batrakov'un yanına bir Rus yıldız daha: Kislyak

Galatasaray, CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki Matvey Kislyak'ı kadrosuna katmak isterken orta sahada üç isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 10:24 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 11:39
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Batrakov'un yanına bir Rus yıldız daha: Kislyak
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Galatasaray, Batrakov'un ardından bir başka Rus yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Hedefte, CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki Matvey Kislyak var.

Rusya Milli Takımı'ndan arkadaşı Batrakov'un Galatasaray'daki performansını yakından takip eden genç futbolcu, sarı-kırmızılılara gelmeye sıcak bakıyor.

CSKA'nın ise 2029'a kadar sözleşmesi bulunan orta saha için yaklaşık 30 milyon Euro istediği belirtiliyor.   

ÜÇ İSİMLE YOLLAR AYRILABİLİR 

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında orta sahada değişime hazırlanıyor. Sezon başında Burnley'den kiralanan ancak yeterince forma şansı bulamayan Lesley Ugochukwu'nun ayrılmak istediği öne sürülüyor.

Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan'la da yolların ayrılması gündemde. Yönetim hem maaş bütçesini rahatlatmayı hem de Kislyak transferine yer açmayı hedefliyor.   
KISLYAK'A ÜÇ BÜYÜKLERİN İLGİSİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Matvey Kislyak'ı takip ettiği belirtiliyor. 21 yaşındaki Rus orta saha, kış transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olmaya aday.



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