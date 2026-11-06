CANLI
70'
Celtic
1
Beşiktaş
1
Dün
BİTTİ
Trabzonspor
0
Freiburg
1
Dün
BİTTİ
Anderlecht
2
RB Salzburg
0
Dün
BİTTİ
AC Milan
0
Ferencvaros
2
Dün
BİTTİ
Real Sociedad
1
Lyon
1
Dün
BİTTİ
Sparta Prag
1
Bournemouth
3
Dün
BİTTİ
C.Palace
1
Hoffenheim
1
CANLI
69'
Celta Vigo
1
Union St.Gilloise
2
CANLI
66'
Sunderland
0
Dinamo Zagreb
2
CANLI
68'
Alkmaar
0
Juventus
2
CANLI
69'
Benfica
2
Lech Poznan
0
CANLI
69'
Leverkusen
0
Marsilya
0
Dün
BİTTİ
Atalanta
1
Kairat Almaty
1
Dün
BİTTİ
FC Midtjylland
1
Ajax
6
CANLI
71'
AS Monaco
1
FC Nordsjaelland
0
CANLI
70'
Getafe
0
Brighton
1

Pablo Laso: "Maçı ufak ayrıntılarla kaybettik"

EuroLeague'in 10. haftasında Paris Basketbol'a 95-90 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, karşılaşmayı küçük detaylar nedeniyle kaybettiklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 00:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pablo Laso: 'Maçı ufak ayrıntılarla kaybettik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında 95-90 kaybettikleri Paris Basketbol maçını ufak ayrıntılar nedeniyle kaybettiklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelesinden dolayı Paris Basketbol'u tebrik eden Laso, "Bizim açımızdan üzücü bir gün oldu. Birçok istatistikte öndeyiz. Top çalmada, ribauntlarda rakibe göre üstündük. Basketbolda ufak ayrıntılar çok önemli. Büyük olasılıkla o ayrıntılarda bizden daha iyiydiler. O yüzden maçı kazandılar. Payne'in yaratıcılığına ve skorerliğine çok fazla bağlı kaldık. Bu mücadeleyi rakamlar itibarıyla kazanabilirmişiz gibi görünse de oyunu rakibe kabullendirme anlamında iyi iş çıkaramadık." diye konuştu.

Kağıt üzerinde iyi olduklarını vurgulayan tecrübeli başantrenör, "İkinci ve dördüncü çeyrekte top paylaşımında iyi iş çıkaramadığımız gibi skor üretmede de sıkıntı yaşadık." ifadelerini kullandı.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.