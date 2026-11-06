UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta, oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi. Beşiktaş deplasmanda Celtic'e 3-2 mağlup olurken Benfica, 12 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar ise 7 puanla 8. sırada yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 01:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı!
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası 9 maçla sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftasında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

Beşiktaş, deplasmanda Celtic'e 3-2 yenildi. Callum Osmand ve Camilo Duran'ın (2) golleri, ev sahibi takımı galibiyete taşıdı. Siyah-beyazlıların gollerini Junior Olaitan ve Orkun Kökçü attı.

Benfica ise evinde Lech Poznan'ı Rafa Silva, Gianluca Prestianni ve Georgiy Sudakov'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin golü, Leo Bengtsson'dan geldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bayer Leverkusen (Almanya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 0-1

Benfica (Portekiz)-Lech Poznan (Polonya): 3-1

AZ Alkmaar (Hollanda)-Juventus (İtalya): 1-2

Celtic (İskoçya)-Beşiktaş: 3-2

Sturm Graz (Avusturya)-Celje (Slovenya): 2-3

Sunderland (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

Celta Vigo (İspanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2

Torreense (Portekiz)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-2

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-OFI (Yunanistan): 0-2

Benfica zirvede

Ligde 4. haftanın ardından Benfica, 12 puan ve averajla zirvede yer aldı.

Liderle aynı puana sahip Bournemouth ve Ferencvaros, Benfica'nın ardından sıralandı.

İlk mağlubiyetini Celtic'e karşı yaşayan Beşiktaş ise 7 puanla 8. sırayı elde etti.



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