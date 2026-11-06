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Beşiktaş'ın deplasman kabusu sürüyor!

Süper Lig'de dış sahada istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Celtic deplasmanında aldığı mağlubiyetle bu sezonki kötü serisini Avrupa'ya da taşıdı.

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calendar 06 Kasım 2026 01:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın deplasman kabusu sürüyor!
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Beşiktaş'ın deplasmandaki kötü performansı devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dış saha maçlarında istikrarlı sonuçlar alamayan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde de deplasmanda istediğini bulamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DEPLASMANDA 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Süper Lig'de şu ana kadar 5 deplasman karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, bu maçların yalnızca 1'ini kazanabildi. Siyah-beyazlılar, dış sahada 3 mağlubiyet yaşarken 1 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

AVRUPA'DA DA KAYBETTİ

Deplasmandaki Kasımpaşa beraberliğinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya'da Celtic'e konuk olan Beşiktaş, rakibine 3-2 mağlup oldu.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk yenilgisini yaşarken deplasmandaki kötü gidişatını da sürdürdü.



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