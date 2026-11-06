Beşiktaş'ın deplasman kabusu sürüyor!

Beşiktaş'ın deplasmandaki kötü performansı devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dış saha maçlarında istikrarlı sonuçlar alamayan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde de deplasmanda istediğini bulamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DEPLASMANDA 5 MAÇTA 1 GALİBİYET
Süper Lig'de şu ana kadar 5 deplasman karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, bu maçların yalnızca 1'ini kazanabildi. Siyah-beyazlılar, dış sahada 3 mağlubiyet yaşarken 1 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.
AVRUPA'DA DA KAYBETTİ
Deplasmandaki Kasımpaşa beraberliğinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya'da Celtic'e konuk olan Beşiktaş, rakibine 3-2 mağlup oldu.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk yenilgisini yaşarken deplasmandaki kötü gidişatını da sürdürdü.
Süper Lig'de şu ana kadar 5 deplasman karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, bu maçların yalnızca 1'ini kazanabildi. Siyah-beyazlılar, dış sahada 3 mağlubiyet yaşarken 1 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.
AVRUPA'DA DA KAYBETTİ
Deplasmandaki Kasımpaşa beraberliğinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya'da Celtic'e konuk olan Beşiktaş, rakibine 3-2 mağlup oldu.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk yenilgisini yaşarken deplasmandaki kötü gidişatını da sürdürdü.
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