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Milan'a evinde büyük şok!

Milan, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros'a 2-0 kaybetti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 22:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Milan'a evinde büyük şok!
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UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Milan, sahasında Ferencvaros'u ağırladı. Milan, San Siro'daki maçı 2-0 kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada Ferencvaros'un gollerini 52 ve 66. dakikalarda Lenny Joseph kaydetti.

Konuk ekip Ferencvaros, Bamidele Yusuf'un 77. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Milan, Avrupa Ligi'nde 4 maç sonunda 3 puanda kaldı. Ferencvaros ise 12 puana yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Milan, Olympiakos deplasmanına gidecek. Ferencvaros, sahasında Celje'yi ağırlayacak.





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