Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Batista Mendy, Freiburg karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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Mücadelede ellerinden geleni yaptıklarını belirten Mendy, "Bugün her şeyi verdiğimizi düşündüğümüz bir maç oldu. 1-0'dan sonra iyi bir reaksiyon gösterdik, özellikle ikinci yarıda ama golleri bulamadığımız için mağlup ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.
"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"
Konferans Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Mendy, kalan maçlara odaklanacaklarını dile getirdi.
Batista Mendy, "Konferans Ligi'ne iyi başlamıştık ancak bugün kaybettik. 3 maçımız daha var. Önümüzdeki maça bakacağız, önümüzdeki maça kazanmak için çıkacağız." dedi.
"SKOR İÇİN YETERLİ DEĞİLDİ"
Sahada takımına katkı sağlamak için maksimum performans göstermeye çalıştığını belirten Mendy, sözlerini şöyle tamamladı:
"Takımım için sahada maksimum performans göstermeye çalıştım ama skor için yeterli değildi."
Batista Mendy: "Her şeyi verdik ama yetmedi"
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Batista Mendy, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Mendy, özellikle ikinci yarıda iyi reaksiyon gösterdiklerini ancak gol bulamadıkları için sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.
Batista MendyTrabzonspor
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Batista Mendy, Freiburg karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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Mücadelede ellerinden geleni yaptıklarını belirten Mendy, "Bugün her şeyi verdiğimizi düşündüğümüz bir maç oldu. 1-0'dan sonra iyi bir reaksiyon gösterdik, özellikle ikinci yarıda ama golleri bulamadığımız için mağlup ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.
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