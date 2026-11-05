Raphinha: 'İstatistiklerim beni de şaşırttı'

Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Raphinha, bu sezon 9 numara olarak oynamasıyla ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Barcelona ile sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatan Raphinha, gol sayısının kendisini de şaşırttığını söyledi.
Brezilyalı futbolcunun sözleri şu şekilde:
"Bu kadar çok gol atarak bu noktaya gelmeyi beklemiyordum.
Kulüpte sık sık pozisyon değiştirdim, her zaman takım arkadaşlarım ve teknik direktörüm için en iyi çözümü bulmaya çalıştım.
9 numara olarak oynamam söylendiğinde, uyum sağlamak için elimden geleni yaptım. Oyun seviyemize bakıldığında gol atabileceğimi biliyordum ancak istatistikler beni biraz şaşırttı. Artık çok daha fazlasını başarabileceğimizi düşünüyorum."
BU SEZON PERFORMANSI
Barcelona'da bu sezon 13 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 19 gol attı ve 3 asist yaptı.
Brezilyalı futbolcunun sözleri şu şekilde:
"Bu kadar çok gol atarak bu noktaya gelmeyi beklemiyordum.
Kulüpte sık sık pozisyon değiştirdim, her zaman takım arkadaşlarım ve teknik direktörüm için en iyi çözümü bulmaya çalıştım.
9 numara olarak oynamam söylendiğinde, uyum sağlamak için elimden geleni yaptım. Oyun seviyemize bakıldığında gol atabileceğimi biliyordum ancak istatistikler beni biraz şaşırttı. Artık çok daha fazlasını başarabileceğimizi düşünüyorum."
BU SEZON PERFORMANSI
Barcelona'da bu sezon 13 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 19 gol attı ve 3 asist yaptı.
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