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Raphinha: "İstatistiklerim beni de şaşırttı"

Barcelona'da bu sezon 9 numarada oynayan Raphinha, attığı gol sayısının kendisini de şaşırttığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 18:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Raphinha: 'İstatistiklerim beni de şaşırttı'
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Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Raphinha, bu sezon 9 numara olarak oynamasıyla ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Barcelona ile sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatan Raphinha, gol sayısının kendisini de şaşırttığını söyledi.

Brezilyalı futbolcunun sözleri şu şekilde:

"Bu kadar çok gol atarak bu noktaya gelmeyi beklemiyordum.

Kulüpte sık sık pozisyon değiştirdim, her zaman takım arkadaşlarım ve teknik direktörüm için en iyi çözümü bulmaya çalıştım.

9 numara olarak oynamam söylendiğinde, uyum sağlamak için elimden geleni yaptım. Oyun seviyemize bakıldığında gol atabileceğimi biliyordum ancak istatistikler beni biraz şaşırttı. Artık çok daha fazlasını başarabileceğimizi düşünüyorum."

BU SEZON PERFORMANSI

Barcelona'da bu sezon 13 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 19 gol attı ve 3 asist yaptı.



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