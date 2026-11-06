Fenerbahçe otobüsü saldırısında flaş gelişme

Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni deliller ışığında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini açıkladı.
İddianamede, şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.
TRABZON CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN AÇIKLAMASI
Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse yönelik 04.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni deliller ışığında yürütülen soruşturma tamamlanmıştır.
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosya kapsamındaki diğer bulgular birlikte değerlendirilerek 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir.
İddianamede; şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergâhını takip ederek gelişini haber verdikleri, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıkları değerlendirilmiştir.
Saldırıda otobüs şoförü hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmış, otobüste bulunan futbolcular ve teknik heyet mensupları saldırıdan etkilenmiş; otobüs şoförünün yaralanması nedeniyle kaza tehlikesi atlatan otobüste maddi hasar meydana gelmiştir.
Şüphelilerin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak hâlinde işledikleri değerlendirilerek Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddesi delaletiyle 82/1-a, 35, 44/1 ve 151/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep edilmiştir.
FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI
Gelişmenin ardından Fenerbahçe Kulübü de resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüp, soruşturmanın tamamlanmasını ve iddianamenin hazırlanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtirken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek olmak üzere soruşturmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Fenerbahçe, 11 yıldır bekledikleri adaletin tecelli edeceğine inandıklarını vurgulayarak konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.
ŞEKİP MOSTUROĞLU: "MADDİ GERÇEK AYDINLATILMIŞTIR"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da saldırıyla ilgili gelişmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Mosturoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"4 Nisan 2015 tarihinde takım otobüsümüze yapılan ve faili meçhul kalan saldırının failleri ve maddi gerçek iddianameyle aydınlatılmıştır. Beklentimiz yapılacak yargılama sonucunda adaletin eksiksiz olarak tecelli etmesidir."
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI
"KAMUOYUNA TEŞEKKÜR
4 Nisan 2015 tarihinde Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçti. Futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp çalışanlarımızın hayatına kastedilen o karanlık gün, Fenerbahçe camiasının hafızasında silinmez bir iz bıraktı.
Camiamızın ve Türk sporunun vicdanında derin bir yara açan bu saldırının aydınlatılması, ilk günden bu yana en büyük beklentimiz oldu.
Bugün Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla, saldırıya ilişkin yeni deliller ışığında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. İddianamede, şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye yönelik tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibine yönelik mala zarar verme suçlarından cezalandırılmalarının talep edilmesi, 11 yıldır beklediğimiz adaletin sağlanması yolunda son derece önemli bir gelişmedir.
Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması adına gelinen bu aşamayı ve ortaya konulan kararlı iradeyi, camiamız adına memnuniyet ve şükranla karşılıyoruz.
Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in, faili meçhul dosyaların yeniden ele alınmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı iradeyi ve 'Zamanın cinayetlerin üzerini örtmesine izin vermeyecek, adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz' sözleriyle ifade ettiği yaklaşımı son derece kıymetli buluyoruz.
Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Can Tuncay'a, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına, soruşturmayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevli Cumhuriyet savcılarımıza, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüze ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için özveriyle çalışan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz.
Devletimizin güçlü iradesine ve Türk adaletine olan güvenimiz tamdır. Gerçeklerin bütün yönleriyle ortaya çıkarılacağına, sorumluların hukuk önünde hesap vereceğine ve 11 yıldır beklediğimiz adaletin tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz.
Bu konunun bütün camia olarak takipçisi olacağımızı bildiririz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
İddianamede, şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.
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TRABZON CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN AÇIKLAMASI
Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse yönelik 04.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni deliller ışığında yürütülen soruşturma tamamlanmıştır.
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosya kapsamındaki diğer bulgular birlikte değerlendirilerek 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir.
İddianamede; şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergâhını takip ederek gelişini haber verdikleri, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıkları değerlendirilmiştir.
Saldırıda otobüs şoförü hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmış, otobüste bulunan futbolcular ve teknik heyet mensupları saldırıdan etkilenmiş; otobüs şoförünün yaralanması nedeniyle kaza tehlikesi atlatan otobüste maddi hasar meydana gelmiştir.
Şüphelilerin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak hâlinde işledikleri değerlendirilerek Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddesi delaletiyle 82/1-a, 35, 44/1 ve 151/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep edilmiştir.
FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI
Gelişmenin ardından Fenerbahçe Kulübü de resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüp, soruşturmanın tamamlanmasını ve iddianamenin hazırlanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtirken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek olmak üzere soruşturmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Fenerbahçe, 11 yıldır bekledikleri adaletin tecelli edeceğine inandıklarını vurgulayarak konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.
ŞEKİP MOSTUROĞLU: "MADDİ GERÇEK AYDINLATILMIŞTIR"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da saldırıyla ilgili gelişmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Mosturoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"4 Nisan 2015 tarihinde takım otobüsümüze yapılan ve faili meçhul kalan saldırının failleri ve maddi gerçek iddianameyle aydınlatılmıştır. Beklentimiz yapılacak yargılama sonucunda adaletin eksiksiz olarak tecelli etmesidir."
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI
"KAMUOYUNA TEŞEKKÜR
4 Nisan 2015 tarihinde Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçti. Futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp çalışanlarımızın hayatına kastedilen o karanlık gün, Fenerbahçe camiasının hafızasında silinmez bir iz bıraktı.
Camiamızın ve Türk sporunun vicdanında derin bir yara açan bu saldırının aydınlatılması, ilk günden bu yana en büyük beklentimiz oldu.
Bugün Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla, saldırıya ilişkin yeni deliller ışığında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. İddianamede, şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye yönelik tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibine yönelik mala zarar verme suçlarından cezalandırılmalarının talep edilmesi, 11 yıldır beklediğimiz adaletin sağlanması yolunda son derece önemli bir gelişmedir.
Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması adına gelinen bu aşamayı ve ortaya konulan kararlı iradeyi, camiamız adına memnuniyet ve şükranla karşılıyoruz.
Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in, faili meçhul dosyaların yeniden ele alınmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı iradeyi ve 'Zamanın cinayetlerin üzerini örtmesine izin vermeyecek, adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz' sözleriyle ifade ettiği yaklaşımı son derece kıymetli buluyoruz.
Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Can Tuncay'a, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına, soruşturmayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevli Cumhuriyet savcılarımıza, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüze ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için özveriyle çalışan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz.
Devletimizin güçlü iradesine ve Türk adaletine olan güvenimiz tamdır. Gerçeklerin bütün yönleriyle ortaya çıkarılacağına, sorumluların hukuk önünde hesap vereceğine ve 11 yıldır beklediğimiz adaletin tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz.
Bu konunun bütün camia olarak takipçisi olacağımızı bildiririz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"