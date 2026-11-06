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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hong Kong Açık'a çeyrek finalde veda etti

Zeynep Sönmez, Hong Kong Açık çeyrek finalinde ABD'li Claire Liu'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 21:34
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hong Kong Açık'a çeyrek finalde veda etti
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Milli sporcu Zeynep Sönmez, Hong Kong Açık Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalde ABD'li Claire Liu'ye 2-0 kaybederek elendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya tekler sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, WTA 250 düzeyinde sert zeminde oynanan organizasyonun çeyrek finalinde klasmanın 102 numarası ABD'li Claire Liu ile karşılaştı.

Milli tenisçi, rakibine 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya çeyrek finalde veda etti.



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