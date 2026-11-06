Beşiktaş, Zalgiris'e farklı kaybetti!

EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşmada Siyah-Beyazlılar 83-67 mağlup oldu.



Mücadeleyi kazanan Zalgiris, üst üste 4. galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise bu sonuçla EuroLeague'de 6. kez mağlup oldu.



Mücadelenin ilk çeyreğini 20-17 önde tamamlayan konuk ekip, devre arasına 45-31'lik üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Zalgiris, son periyoda 68-44 önde girdi.



Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan Litvanya temsilcisi, parkeden 87-63'lük galibiyetle ayrıldı.



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