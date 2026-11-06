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Beşiktaş, Zalgiris'e farklı kaybetti!

EuroLeague'in 10. haftasında sahasında Zalgiris'i konuk eden Beşiktaş, parkeden 83-67'lik mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, organizasyonda 6. yenilgisini yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 21:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Zalgiris'e farklı kaybetti!
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EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla  Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşmada Siyah-Beyazlılar 83-67 mağlup oldu.

Mücadeleyi kazanan Zalgiris, üst üste 4. galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise bu sonuçla EuroLeague'de 6. kez mağlup oldu.

Mücadelenin ilk çeyreğini 20-17 önde tamamlayan konuk ekip, devre arasına 45-31'lik üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Zalgiris, son periyoda 68-44 önde girdi.

Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan Litvanya temsilcisi, parkeden 87-63'lük galibiyetle ayrıldı.

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