EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk etti.
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Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşmada Siyah-Beyazlılar 83-67 mağlup oldu.
Mücadeleyi kazanan Zalgiris, üst üste 4. galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise bu sonuçla EuroLeague'de 6. kez mağlup oldu.
Mücadelenin ilk çeyreğini 20-17 önde tamamlayan konuk ekip, devre arasına 45-31'lik üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Zalgiris, son periyoda 68-44 önde girdi.
Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan Litvanya temsilcisi, parkeden 87-63'lük galibiyetle ayrıldı.
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Beşiktaş, Zalgiris'e farklı kaybetti!
EuroLeague'in 10. haftasında sahasında Zalgiris'i konuk eden Beşiktaş, parkeden 83-67'lik mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, organizasyonda 6. yenilgisini yaşadı.
EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk etti.
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Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşmada Siyah-Beyazlılar 83-67 mağlup oldu.
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