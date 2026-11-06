Iğdır FK'nin yenilmezlik serisi 11 maça çıktı!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı konuk etti. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Sarıyer 67. dakikada Eşref Korkmazoğlu'nun golüyle öne geçti. Konuk ekip, 74. dakikada Serdar Gürler'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı.
Bu sonuçla Alagöz Holding Iğdır FK, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Puanını 28'e yükselten konuk ekip, 3. sırada yer aldı.
Sarıyer'in ise ligdeki galibiyet hasreti 6 maça yükseldi. 17 puana ulaşan İstanbul temsilcisi, 10. basamakta kendine yer buldu.
SONRAKİ MAÇLARI
SMS Grup Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Kayserispor deplasmanına çıkacak. Alagöz Holding Iğdır FK ise 20 Kasım Cuma günü sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Hakan Ülker, Hüsnü Emre Çelimli, Erdoğan Çak
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Emre Yeşilyurt, Efecan Karaca (Dk. 83 Attamah), Yağız Fikri Şen (Dk. 46 Barış Alıcı), Silva (Dk. 27 Tunahan Ergül), Furkan Gedik (Dk. 83 Thiam), Eze (Dk. 65 Batuhan Kör)
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Serkan Asan, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Camara (Dk. 61 Afena-Gyan), Gökcan Kaya (Dk. 89 Efe Kaan Sıhlaroğlu), Crociata (Dk. 89 Hotic), Serdar Gürler (Dk. 90+4 Bacuna), Arda Çolak (Dk. 90+4 Özder Özcan)
Goller: Dk. 67 Eşref Korkmazoğlu (SMS Grup Sarıyer), Dk. 72 Serdar Gürler (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 69 Crociata, Dk. 88 Afena-Gyan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 78 Eşref Korkmazoğlu, Dk. 86 Cebrail Karayel (SMS Grup Sarıyer)
Bu sonuçla Alagöz Holding Iğdır FK, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Puanını 28'e yükselten konuk ekip, 3. sırada yer aldı.
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Sarıyer'in ise ligdeki galibiyet hasreti 6 maça yükseldi. 17 puana ulaşan İstanbul temsilcisi, 10. basamakta kendine yer buldu.
SONRAKİ MAÇLARI
SMS Grup Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Kayserispor deplasmanına çıkacak. Alagöz Holding Iğdır FK ise 20 Kasım Cuma günü sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Hakan Ülker, Hüsnü Emre Çelimli, Erdoğan Çak
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Emre Yeşilyurt, Efecan Karaca (Dk. 83 Attamah), Yağız Fikri Şen (Dk. 46 Barış Alıcı), Silva (Dk. 27 Tunahan Ergül), Furkan Gedik (Dk. 83 Thiam), Eze (Dk. 65 Batuhan Kör)
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Serkan Asan, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Camara (Dk. 61 Afena-Gyan), Gökcan Kaya (Dk. 89 Efe Kaan Sıhlaroğlu), Crociata (Dk. 89 Hotic), Serdar Gürler (Dk. 90+4 Bacuna), Arda Çolak (Dk. 90+4 Özder Özcan)
Goller: Dk. 67 Eşref Korkmazoğlu (SMS Grup Sarıyer), Dk. 72 Serdar Gürler (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 69 Crociata, Dk. 88 Afena-Gyan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 78 Eşref Korkmazoğlu, Dk. 86 Cebrail Karayel (SMS Grup Sarıyer)