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Kasımpaşa, Gaziantep'te fişi erken çekti!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Alfred Schreuder yönetimindeki ilk maçına çıkan lacivert-beyazlılar, yenilmezlik serisini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 21:57
Kasımpaşa, Gaziantep'te fişi erken çekti!
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Haris Hajradinovic ve 21. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak kaydetti.

Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Alfred Schreuder'i getiren Kasımpaşa, yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran lacivert-beyazlı ekip, puanını 20'ye yükselterek 4. sıraya yerleşti.

Gaziantep FK ise üst üste 6. mağlubiyetini aldı. Kırmızı-siyahlılar, 8 puanda kaldı ve haftayı 16. sırada geçirdi.

SONRAKİ MAÇLARI

Gaziantep FK, ligin 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kasımpaşa ise 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak



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