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Bursaspor'un serisi bitti, Iheanacho durmuyor!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'un 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Yeşil-beyazlıların golünü atan Kelechi Iheanacho, 14 maçta 17 gol ve 3 asistlik performansa ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 22:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bursaspor'un serisi bitti, Iheanacho durmuyor!
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Bursaspor'un golünü 26. dakikada Kelechi Iheanacho kaydetti. Antalyaspor'un beraberlik golü ise 45+6. dakikada Tural Bayramov'un kendi kalesine attığı golle geldi.

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Bu sonuçla Bursaspor'un ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Puanını 32'ye yükselten yeşil-beyazlı ekip, maç fazlasıyla zirvede yer aldı.

Üst üste 3. maçında da galibiyet alamayan Antalyaspor ise puanını 20'ye çıkardı ve 7. sırada yer aldı.

IHEANACHO'DAN 14 MAÇTA 20 GOL KATKISI

Bursaspor'un Antalyaspor karşısındaki golünü kaydeden Kelechi Iheanacho, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Nijeryalı futbolcu, bu golle birlikte 14 maçta 17 gole ulaştı.

Iheanacho, 14 karşılaşmada yaptığı 3 asistle birlikte toplam 20 gole doğrudan katkı sağladı.

SONRAKİ MAÇLARI

Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak. Bursaspor ise aynı gün saat 19.00'da sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Stat: ADO Antalya
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Sabri Öğe, Sami Şadi
Antalyaspor: Pseftis, Ensar Buğra Tivsiz, Nzaba, Samet Karakoç, Soner Dikmen (Dk. 85 Ahmet Sağat), Mevlüt Şimşek (Dk. 90+3 Mert Yılmaz), Güray Vural, Van de Streek (Dk. 70 Hasan Yakub İlçin), Pedrinho, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90+3 Samet Yalçın), Nudo da Costa
Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit (Dk. 69 Taha Batuhan Yayıkcı), Bayramov (Dk. 79 Barış Gök), Soner Aydoğdu (Dk. 88 Zeki Yavru), Elitim (Dk. 46 Eyüp Akcan), Halil Akbunar (Dk. 79 Hüseyin Maldar), Boutrah, Baker, Iheanacho
Gol: Dk. 26 Iheanacho (Bursaspor), Dk. 45+6 Bayramov (Kendi kalesine) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Nzaba, Dk. 33 Güray Vural, Dk. 74 Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Dk. 21 Rahmetullah Berişbek, Dk. 45+2 Baker (Bursaspor)

 

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