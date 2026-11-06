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Gabriel Barbosa'dan Türkiye açıklaması! 3 büyük kulüp gündemdeydi

Santos'ta kiralık olarak forma giyen ve yıl sonunda Cruzeiro'ya dönmesi beklenen Gabriel Barbosa, geleceğiyle ilgili konuştu. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılmasına neden olan Türkiye seçeneği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 21:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gabriel Barbosa'dan Türkiye açıklaması! 3 büyük kulüp gündemdeydi
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Gabriel Barbosa
Gabriel Barbosa
Santos FC
Gabriel Barbosa'nın kariyerine nerede devam edeceği henüz netlik kazanmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Santos'taki kiralık döneminin sonuna yaklaşan Brezilyalı santrforun geleceğiyle ilgili yeni açıklamalar geldi.

MENAJERİNDEN TÜRKİYE VE ABD SORUSU

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Brezilya basınından Globo'ya röportaj veren 29 yaşındaki futbolcu, transfer gündemine ilişkin konuştu.

Menajerinin kendisiyle zaman zaman iletişime geçtiğini belirten Barbosa, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda olan tek şey menajerimin bazen beni arayıp ABD ya da Türkiye'ye transfer olma konusunda ilgi duyup duymadığımı sorması. 'Nasıl olur, tamam mı, hayır mı?' gibi sorular soruyor."

GELECEĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Cruzeiro ile 2 yıllık sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Gabriel Barbosa, gelecek sezon hangi takımda oynayacağı konusunda henüz net bir karar olmadığını dile getirdi.

Brezilyalı golcü, "Santos ve Cruzeiro'dan kimse benimle konuşmadı. Gelecek yıl ne olacağını bilmiyorum. Birçok yerde mutlu olabilirim. Cruzeiro ile 2 yıllık sözleşmem var. Cruzeiro, Brezilya'nın en büyük üçüncü takımı. Santos'u çok seviyorum ama bir şeylerin olabilmesi için birçok faktörün çözülmesi gerekiyor." dedi.

ÜÇ BÜYÜK KULÜPLE ANILMIŞTI

Brezilya basınında geçtiğimiz ay yayımlanan haberlerde, Gabriel Barbosa'nın Türkiye'de futbol oynamaya olumlu yaklaştığı ve Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın seçenekleri arasında yer aldığı öne sürülmüştü.

Santos'taki kiralık sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan golcünün bonservisi ise Cruzeiro'da bulunuyor.

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