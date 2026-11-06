Gabriel Barbosa'dan Türkiye açıklaması! 3 büyük kulüp gündemdeydi

Gabriel Barbosa'nın kariyerine nerede devam edeceği henüz netlik kazanmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Santos'taki kiralık döneminin sonuna yaklaşan Brezilyalı santrforun geleceğiyle ilgili yeni açıklamalar geldi.
MENAJERİNDEN TÜRKİYE VE ABD SORUSU
Brezilya basınından Globo'ya röportaj veren 29 yaşındaki futbolcu, transfer gündemine ilişkin konuştu.
Menajerinin kendisiyle zaman zaman iletişime geçtiğini belirten Barbosa, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda olan tek şey menajerimin bazen beni arayıp ABD ya da Türkiye'ye transfer olma konusunda ilgi duyup duymadığımı sorması. 'Nasıl olur, tamam mı, hayır mı?' gibi sorular soruyor."
GELECEĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Cruzeiro ile 2 yıllık sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Gabriel Barbosa, gelecek sezon hangi takımda oynayacağı konusunda henüz net bir karar olmadığını dile getirdi.
Brezilyalı golcü, "Santos ve Cruzeiro'dan kimse benimle konuşmadı. Gelecek yıl ne olacağını bilmiyorum. Birçok yerde mutlu olabilirim. Cruzeiro ile 2 yıllık sözleşmem var. Cruzeiro, Brezilya'nın en büyük üçüncü takımı. Santos'u çok seviyorum ama bir şeylerin olabilmesi için birçok faktörün çözülmesi gerekiyor." dedi.
ÜÇ BÜYÜK KULÜPLE ANILMIŞTI
Brezilya basınında geçtiğimiz ay yayımlanan haberlerde, Gabriel Barbosa'nın Türkiye'de futbol oynamaya olumlu yaklaştığı ve Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın seçenekleri arasında yer aldığı öne sürülmüştü.
Santos'taki kiralık sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan golcünün bonservisi ise Cruzeiro'da bulunuyor.
MENAJERİNDEN TÜRKİYE VE ABD SORUSU
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Brezilya basınından Globo'ya röportaj veren 29 yaşındaki futbolcu, transfer gündemine ilişkin konuştu.
Menajerinin kendisiyle zaman zaman iletişime geçtiğini belirten Barbosa, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda olan tek şey menajerimin bazen beni arayıp ABD ya da Türkiye'ye transfer olma konusunda ilgi duyup duymadığımı sorması. 'Nasıl olur, tamam mı, hayır mı?' gibi sorular soruyor."
GELECEĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Cruzeiro ile 2 yıllık sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Gabriel Barbosa, gelecek sezon hangi takımda oynayacağı konusunda henüz net bir karar olmadığını dile getirdi.
Brezilyalı golcü, "Santos ve Cruzeiro'dan kimse benimle konuşmadı. Gelecek yıl ne olacağını bilmiyorum. Birçok yerde mutlu olabilirim. Cruzeiro ile 2 yıllık sözleşmem var. Cruzeiro, Brezilya'nın en büyük üçüncü takımı. Santos'u çok seviyorum ama bir şeylerin olabilmesi için birçok faktörün çözülmesi gerekiyor." dedi.
ÜÇ BÜYÜK KULÜPLE ANILMIŞTI
Brezilya basınında geçtiğimiz ay yayımlanan haberlerde, Gabriel Barbosa'nın Türkiye'de futbol oynamaya olumlu yaklaştığı ve Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın seçenekleri arasında yer aldığı öne sürülmüştü.
Santos'taki kiralık sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan golcünün bonservisi ise Cruzeiro'da bulunuyor.