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Galatasaray'da Carlos Cuesta şoku!

Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta'nın sezonu kapatmasına neden olan sakatlığı, Galatasaray'ın ocak ayında 6 milyon euro karşılığında bonservisini satma planını riske attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 09:52
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Carlos Cuesta şoku!
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Galatasaray'ın gözden çıkardığı Carlos Cuesta'dan kötü haber. Sarı kırmızılılar, Vasco da Gama'ya kiraladığı savunma oyuncusunu ocak ayında 6 milyon avroya satmaya hazırlanırken gelen sakatlık haberi planları bozdu. Sezonu kapatan Cuesta geri dönebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, bir taraftan 25 milyon avroya kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov'u 55 milyon avroluk çıkış maddesi yüzünden elinden kaçırmamak için telaşlanırken diğer taraftan da kurtulmaya çalıştığı Carlos Cuesta'nın derdine düştü.

Sarı-kırmızılıların 6 milyon avroluk transfer beklentisi, Cuesta'nın sezonu kapatmasıyla tehlikeye girdi. Geçen yıl Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon avroya transfer edilen Kolombiyalı stoper, kiralık olarak forma giydiği Vasco da Gama'da gösterdiği performansla Brezilya ekibinin beğenisini kazanmıştı. Vasco, Cuesta'nın bonservisini 6 milyon avroya alacaktı.

KONTENJAN ZATEN DOLU

Ocak ayında imzaların atılması beklenirken yaşanan sakatlık bütün hesapları altüst etti. Ameliyat edileceği belirtilen oyuncu sezonu kapattı. 27 yaşındaki futbolcunun durumu, Vasco da Gama'nın transfer kararını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Brezilya ekibinin Cuesta'yı almaktan vazgeçmesi hâlinde oyuncu Galatasaray'a dönecek.

Bu durumda sarı kırmızılılar çifte kayıp yaşayacak. Hem kasasına koymayı planladığı 6 milyon avrodan olacak hem de yabancı kontenjanında yer açmaya çalışırken kadrosunda bir yabancı futbolcuyla daha uğraşmak zorunda kalacak.





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