Beşiktaş'ta Italiano'ya sert eleştiri! 'Hatalar silsilesi...'

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup olan Beşiktaş, organizasyondaki ilk yenilgisini yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son iki Avrupa Ligi karşılaşmasında yalnızca bir puan toplayan siyah-beyazlılar, 4. haftayı 7 puanla tamamladı.
Sabah Spor yazarı Fatih Doğan, Beşiktaş'ın Celtic karşısındaki performansını değerlendirirken teknik direktör Vincenzo Italiano ve savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'ya eleştiriler yöneltti.
"AGBADOU'NUN FATURASI AĞIR!"
Beşiktaş'ın mağlubiyetinde bireysel hatalar ve teknik direktör müdahalelerinin etkili olduğunu savunan Fatih Doğan, şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş, Celtic Park'ta 3-2 mağlup ayrılırken Agbadou'yla başlayan, verilmeyen kırmızı kartla devam eden, düşen orta sahayı toparlamakta geç kalan Italiano'nun hatalar silsilesinin faturasını ödedi."
Doğan, karşılaşmanın sonucunun yalnızca bir deplasman mağlubiyeti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek taktik, hakem yönetimi ve teknik direktör kararlarına dikkat çekti.
"MURILLO VE OLAITAN ÖNE ÇIKTI!"
Beşiktaş'ın karşılaşmaya dengeli başladığını ifade eden Doğan, siyah-beyazlıların ilk yarıda orta sahada kontrolü sağladığını belirtti.
"Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ı maça dengeli ama güçlü başladı. İlk yarı hem orta sahayı tuttu hem de oyunun kontrolünü eline aldı. Murillo'nun sağdan getirdiği toplar ve Olaitan'ın bağlantı oyunundaki katkısı Beşiktaş'ın öne çıkan silahlarıydı."
"MAÇIN KIRILMA NOKTALARINDAN BİRİ..."
Karşılaşmanın hakem yönetimini de eleştiren Fatih Doğan, Celtic futbolcusu Nygren'in Emirhan Topçu'ya yaptığı müdahalenin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savundu.
"Emirhan'a yapılan faulde Nygren'in doğrudan kırmızı kartla cezalandırılması gerekiyordu. Maçın kırılma noktalarından biri de Italiano'nun oyuna müdahale zamanlamasıydı."
"DİRENCİ ARTIRACAK HAMLELER GECİKTİ!"
Vincenzo Italiano'nun oyuncu değişikliklerinde geç kaldığını belirten Doğan, Beşiktaş'ın orta sahadaki direncinin Celtic'in baskısıyla azaldığını ifade etti.
"Celtic'in baskısı yükselirken Beşiktaş'ın orta saha direncini artıracak hamleler gecikti. Orkun Kökçü'nün yokluğunda organizasyon yükünün paylaşılması gerekirken takımın merkezdeki bağlantıları zayıfladı."
"AVRUPA'DA KONFORUNU KAYBETTİ!"
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini değerlendiren Fatih Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yenilgi, Beşiktaş'ın Avrupa yürüyüşünde telafisi olan ama önemli bir yara. Beşiktaş Glasgow'da yalnızca üç puan kaybetmedi, 7 puan ve yenilgisiz Avrupa Ligi'nde güçlü devam konforunu kaybetti."
BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN PERFORMANSI!
Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Celtic karşısında da mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maç sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puanda kaldı.
Sabah Spor yazarı Fatih Doğan, Beşiktaş'ın Celtic karşısındaki performansını değerlendirirken teknik direktör Vincenzo Italiano ve savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'ya eleştiriler yöneltti.
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"AGBADOU'NUN FATURASI AĞIR!"
Beşiktaş'ın mağlubiyetinde bireysel hatalar ve teknik direktör müdahalelerinin etkili olduğunu savunan Fatih Doğan, şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş, Celtic Park'ta 3-2 mağlup ayrılırken Agbadou'yla başlayan, verilmeyen kırmızı kartla devam eden, düşen orta sahayı toparlamakta geç kalan Italiano'nun hatalar silsilesinin faturasını ödedi."
Doğan, karşılaşmanın sonucunun yalnızca bir deplasman mağlubiyeti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek taktik, hakem yönetimi ve teknik direktör kararlarına dikkat çekti.
"MURILLO VE OLAITAN ÖNE ÇIKTI!"
Beşiktaş'ın karşılaşmaya dengeli başladığını ifade eden Doğan, siyah-beyazlıların ilk yarıda orta sahada kontrolü sağladığını belirtti.
"Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ı maça dengeli ama güçlü başladı. İlk yarı hem orta sahayı tuttu hem de oyunun kontrolünü eline aldı. Murillo'nun sağdan getirdiği toplar ve Olaitan'ın bağlantı oyunundaki katkısı Beşiktaş'ın öne çıkan silahlarıydı."
"MAÇIN KIRILMA NOKTALARINDAN BİRİ..."
Karşılaşmanın hakem yönetimini de eleştiren Fatih Doğan, Celtic futbolcusu Nygren'in Emirhan Topçu'ya yaptığı müdahalenin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savundu.
"Emirhan'a yapılan faulde Nygren'in doğrudan kırmızı kartla cezalandırılması gerekiyordu. Maçın kırılma noktalarından biri de Italiano'nun oyuna müdahale zamanlamasıydı."
"DİRENCİ ARTIRACAK HAMLELER GECİKTİ!"
Vincenzo Italiano'nun oyuncu değişikliklerinde geç kaldığını belirten Doğan, Beşiktaş'ın orta sahadaki direncinin Celtic'in baskısıyla azaldığını ifade etti.
"Celtic'in baskısı yükselirken Beşiktaş'ın orta saha direncini artıracak hamleler gecikti. Orkun Kökçü'nün yokluğunda organizasyon yükünün paylaşılması gerekirken takımın merkezdeki bağlantıları zayıfladı."
"AVRUPA'DA KONFORUNU KAYBETTİ!"
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini değerlendiren Fatih Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yenilgi, Beşiktaş'ın Avrupa yürüyüşünde telafisi olan ama önemli bir yara. Beşiktaş Glasgow'da yalnızca üç puan kaybetmedi, 7 puan ve yenilgisiz Avrupa Ligi'nde güçlü devam konforunu kaybetti."
BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN PERFORMANSI!
Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Celtic karşısında da mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maç sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puanda kaldı.