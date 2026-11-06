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Samsunspor'da Konyaspor öncesi iki eksik

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 12:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor'da Konyaspor öncesi iki eksik
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Ligde çıktığı son 8 maçta mağlup olan Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları süren Emre Kılınç ve Fatih Kaya, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.



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