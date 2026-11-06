İstanbul Başakşehir, Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak

İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Başakşehir, 14 puanla 10. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertli ekip, bu sezon hanesine sadece 1 puan yazdırabildiği dış sahada ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 4'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan Göztepe, 15 puanla 9. basamakta bulunuyor.
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan İzmir temsilcisi, son 4 karşılaşmayı kazandı.
Ligde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Başakşehir, 14 puanla 10. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertli ekip, bu sezon hanesine sadece 1 puan yazdırabildiği dış sahada ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 4'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan Göztepe, 15 puanla 9. basamakta bulunuyor.
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan İzmir temsilcisi, son 4 karşılaşmayı kazandı.
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