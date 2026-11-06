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Pelicans'ta takasın öne çıkan ismi Herb Jones

New Orleans Pelicans'ın bazı genç oyuncularını takas görüşmelerine kapattığı, Herb Jones için gelen teklifleri ise değerlendirmeye devam ettiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 13:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pelicans'ta takasın öne çıkan ismi Herb Jones
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Sezona dört mağlubiyetle başladıktan sonra toparlanma işaretleri veren New Orleans Pelicans'ta Herb Jones'un geleceği yeniden gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ClutchPoints'ten Brett Siegel, Pelicans'ın genç çekirdeğini korumaya öncelik verdiğini ancak Jones'un takas ihtimalinin masada kaldığını belirtti.

Siegel, New Orleans'ın kadrosundaki dört oyuncunun takas görüşmelerine tamamen kapalı olduğunu söyledi:

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"Onları takas döneminde önemli oyuncularını elden çıkaracak, Batı'da başarılı olamayacak bir takım olarak görüyorduk. Şimdi ise Batı Konferansı'nda yukarı doğru gidiyorlar."

"Jeremiah Fears, Saddiq Bey, Derik Queen ve Bennedict Mathurin'in takas görüşmelerine tamamen kapalı olduğunu biliyoruz. Trey Murphy ya da Zion Williamson'ı takas etmeye de pek istekli değiller."

Jones'un durumunun ise diğer isimlerden farklı olduğunu belirten Siegel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Asıl soru Herb Jones. Pelicans onu tutmak istediğini söylüyor ama takas tekliflerini dinlemeye açıklar. Gelen teklifleri geri çevirmiyorlar. Bence Herb Jones'un sonunda takas edildiği dönem bu olacak."

28 yaşındaki oyuncunun, genç kadronun gelişim takvimine ne ölçüde uyduğu ve azalan rolü, geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Jones, bu sezon çıktığı sekiz karşılaşmada yüzde 41.2 saha içi isabetiyle 6.5 sayı, 3.0 ribaund, 1.0 asist, 1.0 top çalma ve 0.3 blok ortalamaları yakaladı.

Maç başına süresi ise kariyerinin en düşük seviyesi olan 23.9 dakikaya geriledi.

Savunması ve dış şut tehdidiyle katkı verebilen Jones'un, bu özelliklere ihtiyaç duyan takımların ilgisini çekebileceği değerlendiriliyor. Ancak oyuncu için henüz kesinleşmiş bir takas anlaşması bulunmuyor.

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