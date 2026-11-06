Okan Buruk'tan Sane ve Leao kararı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü Amedspor'u ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un bu maç için bazı isimleri dinlendirme planı var.
SANE VE LEAO KARARI
Okan Buruk'un Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı kulübeye çekeceği, bu isimlerin yerine ise Sane ve Leao'ya Amedspor maçında şans vereceği belirtiliyor.
Öte yandan Gabriel Sara'nın Lemina ya da Torreira'nın yerine sahada olması bekleniyor. Singo'nun da sağ bek olarak görev yapacağı ifade edildi.
SANE VE LEAO KARARI
Okan Buruk'un Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı kulübeye çekeceği, bu isimlerin yerine ise Sane ve Leao'ya Amedspor maçında şans vereceği belirtiliyor.
Öte yandan Gabriel Sara'nın Lemina ya da Torreira'nın yerine sahada olması bekleniyor. Singo'nun da sağ bek olarak görev yapacağı ifade edildi.
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