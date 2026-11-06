Bugün
20:00
Gaziantep FK
Kasımpaşa
Bugün
20:00
Antalyaspor
Bursaspor
Bugün
20:00
Sarıyer
Iğdır FK
Bugün
22:30
Hamburger SV
Mönchengladbach
Bugün
23:00
Everton
Coventry City
Bugün
23:00
Sevilla
Alaves
Bugün
22:45
Venezia
Udinese
Bugün
22:45
Toulouse
Strasbourg
Bugün
22:00
Willem
PEC Zwolle

Okan Buruk'tan Sane ve Leao kararı!

Galatasaray'da Okan Buruk, Amedspor maçı öncesi hücum hattında iki değişikliğe hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda iki yıldızın ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 10:07
Haber: Sabah
Okan Buruk'tan Sane ve Leao kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü Amedspor'u ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un bu maç için bazı isimleri dinlendirme planı var.

SANE VE LEAO KARARI

Okan Buruk'un Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı kulübeye çekeceği, bu isimlerin yerine ise Sane ve Leao'ya Amedspor maçında şans vereceği belirtiliyor.

Öte yandan Gabriel Sara'nın Lemina ya da Torreira'nın yerine sahada olması bekleniyor. Singo'nun da sağ bek olarak görev yapacağı ifade edildi.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.