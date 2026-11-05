TRT 1 İZLE Trabzonspor Freiburg canlı maç izle, Konferans Ligi canlı izle

Trabzonspor Freiburg maçı şifresiz TRT 1 yayın linki!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. hafta maçında Trabzonspor ile Freiburg Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri... TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI CANLI, TIKLA İÇ SAHADA COŞUYOR
Muhammed Salah, bu sezon resmi karşılaşmalardaki 10 golünün 8'ini Papara Park'ta kaydetti.
Mısırlı oyuncu, Galatasaray maçında 3, Başakşehir karşılaşmasında 2, Gençlerbirliği ve Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'ndeki Hearts müsabakalarında ise birer kez ağları sarstı.
Salah, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ve Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler maçlarındaki birer golünü deplasmanlarda attı.
LİGDE İKİ MAÇTIR SUSKUN
Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili formayı giyen Salah, 14 resmi karşılaşmada 1104 dakika sahada kaldı.
Muhammed Salah, bu süre içerisinde sadece 2 hafta üst üste suskun kaldı. Salah, ligin son 2 haftasında bordo-mavili takımın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 ve sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yendiği maçlarda gol kaydedemedi. TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Almanya'nın Freiburg takımı ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Sander Saga yapacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. TRABZONSPOR, REIS İLE KAYIPSIZ GİDİYOR
UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk iki maçında deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, sahasında ise İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup ederek 6 puan toplayan bordo-mavililer, Freiburg'u da yenerek yoluna kayıpsız devam etmenin mücadelesini verecek. TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral ile sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, karşılaşmada forma giyemeyecek. MUHTEMEL 11'LERTrabzonspor:
Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu Freiburg:
Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Beste, Suzuki, Scherhant, MatanovicTRABZONSPOR, AVRUPA KUPALARINDA 160. MAÇINA ÇIKACAK
UEFA Konferans Ligi'nde Almanya'nın Freiburg takımı ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 160. maçına çıkacak.
Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 159 müsabakanın 58'inden galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.
Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 10 maç oynadı.
Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 200 gol atarken kalesinde 216 gol gördü. UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 11. MAÇ
Trabzonspor, Freiburg ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 11. kez sahne alacak.
UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşan bordo-mavililer, bu organizasyonda şu ana kadar oynadığı 10 maçın 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 3'ünü ise kaybetti.
Bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 14 gol gördü.
Bordo-mavili takım, bu sezon Avrupa'da beşinci karşılaşmasını oynayacak. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasında 1-0, deplasmanda 4-0 mağlup oldu.
Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2, sahasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yendi. 27 YIL SONRA ALMANYA TAKIMI İLE KARŞILAŞACAK
Trabzonspor, 27 yıl sonra Almanya takımı ile karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer, en son 1999-2000 sezonunda Intertoto Kupası yarı finalinde Almanya'nın Hamburg takımı ile karşılaşmıştı.
Karadeniz ekibi, 28 Temmuz'da sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibine 4 Ağustos 1999'da 4-1 yenilerek elenmişti.
Trabzonspor, bugüne dek Alman takımlarıyla oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. AVRUPA KUPALARINDAKİ EN FARKLI GALİBİYETİNE 6-0'LIK SKORLA İMZA ATTI
Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.
Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek Avrupa'da en farklı galibiyetine imza attı.
Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.
Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti. AVRUPA PERFORMANSI
Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 159 maçın performans tablosu şöyle:
SALAH ATARSA AVRUPA'DA 3'TE 3 YAPACAK
|Organizasyon
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi
|30
|10
|8
|12
|25
|36
|Kupa Galipleri Kupası
|12
|4
|4
|4
|13
|18
|UEFA Kupası-Avrupa Ligi
|99
|38
|22
|39
|130
|136
|UEFA Intertoto Kupası
|8
|3
|1
|4
|19
|12
|UEFA Konferans Ligi
|10
|3
|4
|3
|13
|14
|Toplam
|159
|58
|39
|62
|200
|216
Almanya'nın Freiburg takımını konuk edecek Trabzonspor'un gol güvencelerinden biri, Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah olacak.
Süper Lig'de ilk 10 haftaya 8 gol sığdıran, UEFA Konferans Ligi'nde ise ilk 2 maçta birer gol kaydeden Salah, Trabzonspor formasıyla 14 karşılaşmada toplam 10 gole imza atarak takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda 4-2 galip geldikleri KuPS Kuopio maçı ile sahalarında 2-0 kazandıkları Hearts karşılaşmasında birer kez rakip fileleri havalandırdı.
Bordo-mavili futbolcu, Freiburg karşısında da ağları sarsması halinde UEFA Konferans Ligi'nde ilk 3 maçta gol atma başarısı göstermiş olacak.