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Volkan Demirel: "Samandıra'da çok değişiklik yapacak"

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğüne getirilmesini değerlendirdi. Demirel, "Samandıra'da çok değişikliğe gideceğini biliyorum" diyerek teknik ekipte yaşanabilecek değişimlere dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 10:13
Haber: Sporx.com
Volkan Demirel: 'Samandıra'da çok değişiklik yapacak'
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Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen ve yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Volkan Demirel, eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli ekibin teknik direktörlüğüne getirilmesini değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KısaPaslar YouTube kanalında açıklamalarda bulunan 45 yaşındaki çalıştırıcı, Belözoğlu'nun Samandıra'da önemli değişiklikler yapmasını beklediğini ifade etti.

"SAMANDIRA'DA ÇOK DEĞİŞİKLİK YAPACAK!"

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Fenerbahçe'nin çalışma düzenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Volkan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Samandıra'da çok değişikliğe gideceğini biliyorum. Samandıra'da geçmişten gelen çok fazla orada duran belki olması gerektiği gibi hareket etmeyen... 'Bana bir şey olmasın, ben bu tarafa karışmayayım' durumu vardı. Ben de az çok biliyorum içeriyi."

"11-12 KİŞİLİK EKİBİYLE GELECEK!"

Emre Belözoğlu'nun kendi teknik ekibiyle göreve başlayacağını düşündüğünü belirten Demirel, mevcut çalışanların geleceğine de değindi.

"Emre yanılmıyorsam 11-12 kişilik teknik ekibiyle gelecek. Fenerbahçe'de geçmiş dönem kulübün hocalığını yapan hocaların durumu nasıl olacak? Nasıl bir konuma evrilecekler? Belki altyapı, belki destekleyici bir grup olabilir. Belki de ayrılabilirler."

"HERKES KENDİ EKİBİYLE ÇALIŞMAK İSTER!"

Teknik direktörlerin güvendikleri isimlerle çalışmak istemesinin doğal olduğunu ifade eden Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun da kendi çalışma düzenini oluşturmak isteyeceğini söyledi.

"Herkesin kendi ekibi var, inandığı insanlar var buna saygı duymak lazım. Oradan bu durumda ayrılacak olan insanlar varsa onların bu durumu başka bir şekilde düşünmemeleri lazım."

Deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her gelen adam kendi yönetebileceği, inandığı, bir şeyler paylaştığı insanlarla çalışmak ister."

FENERBAHÇE'DE DE GÖREV YAPMIŞTI!

Fenerbahçe'nin kalesini 2002-2019 yılları arasında koruyan Volkan Demirel, futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından 2019-2021 yıllarında sarı-lacivertli kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Demirel, Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini oluştururken kendi tercihleri doğrultusunda hareket edeceği görüşünü dile getirdi.

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