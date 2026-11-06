AEK'in yıldızına Galatasaray öncesi şok!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden AEK, sahasında Real Madrid'e 3-2 mağlup oldu. Mücadelede 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Aboubakary Koita, karşılaşmanın son bölümünde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HAKEME KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ATILDI
Karşılaşmanın yıldızlarından biri olan Koita, hakeme küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
GALATASARAY MAÇINDA OYNAYAMAYABİLİR
Koita'nın 2 maç ceza alması durumunda Galatasaray'a karşı Yunanistan'da oynanacak mücadelede forma giyemeyeceği belirtildi. AEK'te gözler, yıldız futbolcuya verilecek cezanın açıklanmasına çevrildi.
Karşılaşmanın yıldızlarından biri olan Koita, hakeme küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
GALATASARAY MAÇINDA OYNAYAMAYABİLİR
Koita'nın 2 maç ceza alması durumunda Galatasaray'a karşı Yunanistan'da oynanacak mücadelede forma giyemeyeceği belirtildi. AEK'te gözler, yıldız futbolcuya verilecek cezanın açıklanmasına çevrildi.
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