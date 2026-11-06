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AEK'in yıldızına Galatasaray öncesi şok!

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi AEK'te Aboubakary Koita, Real Madrid maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle sarı-kırmızılılara karşı forma giyememe tehlikesiyle karşı karşıya.

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calendar 06 Kasım 2026 11:01
Fotoğraf: Imago
AEK'in yıldızına Galatasaray öncesi şok!
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Aboubakary Koita
Aboubakary Koita
AEK Athens
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden AEK, sahasında Real Madrid'e 3-2 mağlup oldu. Mücadelede 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Aboubakary Koita, karşılaşmanın son bölümünde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HAKEME KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ATILDI

Karşılaşmanın yıldızlarından biri olan Koita, hakeme küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYAMAYABİLİR

Koita'nın 2 maç ceza alması durumunda Galatasaray'a karşı Yunanistan'da oynanacak mücadelede forma giyemeyeceği belirtildi. AEK'te gözler, yıldız futbolcuya verilecek cezanın açıklanmasına çevrildi.



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