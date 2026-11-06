Infantino'dan Cristiano Ronaldo'ya duygusal veda!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Portekiz Milli Takımı'na veda eden Cristiano Ronaldo için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Infantino, Portekizli yıldızın futbol dünyasına yaptığı katkılara ve kariyeri boyunca elde ettiği başarılara dikkat çekti.
"ÇOK AZ OYUNCU ONUN KADAR KALPLERE DOKUNABİLDİ!"
Cristiano Ronaldo'nun olağanüstü bir yetenek olduğunu vurgulayan FIFA Başkanı Gianni Infantino, şu ifadeleri kullandı:
"Dünya genelindeki futbolseverlerin kalbine, Cristiano Ronaldo kadar dokunabilen çok az oyuncu olmuştur."
"BELKİ DE BİR DAHA ASLA AŞILAMAYACAK BAŞARILAR!"
Portekizli futbolcunun uluslararası arenadaki başarılarına değinen Infantino, Ronaldo'nun kırdığı rekorların futbol tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
"FIFA Dünya Kupası'nın altı farklı turnuvasında gol atan tarihteki ilk oyuncu ve erkekler uluslararası futbol tarihinin en golcü ismi olan Cristiano, belki de bir daha asla aşılamayacak başarılara imza attı."
"NESİLLERE İLHAM VERDİ!"
Ronaldo'nun futbol dünyasına bıraktığı mirasın yalnızca istatistiklerden ibaret olmadığını söyleyen Infantino, açıklamasına şöyle devam etti:
"Ancak onun bıraktığı en büyük miras, rekorların, kupaların ve gollerin çok daha ötesinde. O, nesillere ilham verdi, milyonlarca taraftarı bir araya getirdi ve Portekiz'in umutlarını ve gururunu dünyanın en büyük sahnelerine taşıdı."
"TEŞEKKÜRLER CRISTIANO!"
Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihindeki yerinin kalıcı olacağını ifade eden FIFA Başkanı, veda mesajını şu sözlerle tamamladı:
"Tutkun, unutulmaz anların ve 'Selecao' formasını gururla taşıyarak güzel oyunumuza yaptığın muazzam katkılar için teşekkürler Cristiano."
"ÇOK AZ OYUNCU ONUN KADAR KALPLERE DOKUNABİLDİ!"
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Cristiano Ronaldo'nun olağanüstü bir yetenek olduğunu vurgulayan FIFA Başkanı Gianni Infantino, şu ifadeleri kullandı:
"Dünya genelindeki futbolseverlerin kalbine, Cristiano Ronaldo kadar dokunabilen çok az oyuncu olmuştur."
"BELKİ DE BİR DAHA ASLA AŞILAMAYACAK BAŞARILAR!"
Portekizli futbolcunun uluslararası arenadaki başarılarına değinen Infantino, Ronaldo'nun kırdığı rekorların futbol tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
"FIFA Dünya Kupası'nın altı farklı turnuvasında gol atan tarihteki ilk oyuncu ve erkekler uluslararası futbol tarihinin en golcü ismi olan Cristiano, belki de bir daha asla aşılamayacak başarılara imza attı."
"NESİLLERE İLHAM VERDİ!"
Ronaldo'nun futbol dünyasına bıraktığı mirasın yalnızca istatistiklerden ibaret olmadığını söyleyen Infantino, açıklamasına şöyle devam etti:
"Ancak onun bıraktığı en büyük miras, rekorların, kupaların ve gollerin çok daha ötesinde. O, nesillere ilham verdi, milyonlarca taraftarı bir araya getirdi ve Portekiz'in umutlarını ve gururunu dünyanın en büyük sahnelerine taşıdı."
"TEŞEKKÜRLER CRISTIANO!"
Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihindeki yerinin kalıcı olacağını ifade eden FIFA Başkanı, veda mesajını şu sözlerle tamamladı:
"Tutkun, unutulmaz anların ve 'Selecao' formasını gururla taşıyarak güzel oyunumuza yaptığın muazzam katkılar için teşekkürler Cristiano."