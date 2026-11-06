Kocaelispor'da Eyüpspor'a karşı 3 eksik!

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü Eyüpspor'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Melek Dakan yönetecek.
Yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk 10 haftasında 5 galibiyet, 1 beraber ve 4 mağlubiyet sonucunda 16 puan topladı.
Kocaelispor'da tedavileri devam eden Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk 10 haftasında 5 galibiyet, 1 beraber ve 4 mağlubiyet sonucunda 16 puan topladı.
Kocaelispor'da tedavileri devam eden Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
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