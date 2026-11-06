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Kocaelispor'da Eyüpspor'a karşı 3 eksik!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, Eyüpspor'a konuk olacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 12:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'da Eyüpspor'a karşı 3 eksik!
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Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü Eyüpspor'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Melek Dakan yönetecek.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk 10 haftasında 5 galibiyet, 1 beraber ve 4 mağlubiyet sonucunda 16 puan topladı.

Kocaelispor'da tedavileri devam eden Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.



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