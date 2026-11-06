Marsilya, siftahı Bayer Leverkusen'le yaptı!

Marsilya, Bayer Leverkusen'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Fransız ekibi, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 00:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Marsilya, siftahı Bayer Leverkusen'le yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla  

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Marsilya'yı ağırladı. BayArena'da oynanan maçta kazanan 1-0 ile konuk ekip Marsilya oldu.

Karşılaşmada Fransız ekibine galibiyeti getiren golü 77. dakikada Amine Gouiri attı.

Bu sonucun ardından Marsilya, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti ve 3 puana yükseldi. Bayer Leverkusen, 9 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Marsilya, sahasında Levski Sofya'yı ağırlayacak. Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb deplasmanına gidecek.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.