Marsilya, siftahı Bayer Leverkusen'le yaptı!

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Marsilya'yı ağırladı. BayArena'da oynanan maçta kazanan 1-0 ile konuk ekip Marsilya oldu.
Karşılaşmada Fransız ekibine galibiyeti getiren golü 77. dakikada Amine Gouiri attı.
Bu sonucun ardından Marsilya, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti ve 3 puana yükseldi. Bayer Leverkusen, 9 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Marsilya, sahasında Levski Sofya'yı ağırlayacak. Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb deplasmanına gidecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Marsilya'yı ağırladı. BayArena'da oynanan maçta kazanan 1-0 ile konuk ekip Marsilya oldu.
Karşılaşmada Fransız ekibine galibiyeti getiren golü 77. dakikada Amine Gouiri attı.
Bu sonucun ardından Marsilya, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti ve 3 puana yükseldi. Bayer Leverkusen, 9 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Marsilya, sahasında Levski Sofya'yı ağırlayacak. Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb deplasmanına gidecek.
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