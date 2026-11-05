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Vincenzo Italiano: "Gerçek Beşiktaş'ı göstermeliyiz!"

Vincenzo Italiano, Celtic karşısında 3 puan hedeflediklerini belirterek gerçek Beşiktaş'ı sahaya yansıtmaları gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 22:04
Vincenzo Italiano: 'Gerçek Beşiktaş'ı göstermeliyiz!'
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Celtic ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, mücadele öncesinde yaptığı açıklamalarda karşılaşmanın önemine dikkat çekerken takımından beklentilerini de dile getirdi.

"GERÇEK BEŞİKTAŞ'I GÖSTERMELİYİZ"

Karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirten Vincenzo Italiano, 3 puan hedeflediklerini vurgulayarak, "Gerçekten çok önemli bir maç. 3 puan var burada, bu puanları almak istiyoruz. Zor bir maç olacak, savaşmamız gereken bir maç olacak. Bizim için önemli bir test olacak. Umarım güzel bir maç olur. Gerçek Beşiktaş'ı göstermemiz lazım ki puanlar alabilelim." ifadelerini kullandı.

OYUNCULARINDAN BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Takımının sahadaki dizilişi ve oyuncularından beklentileri hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, Olaitan'ın Salih ile birlikte orta sahada görev yapacağını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Italiano, "Bugün Olaitan'ı daha merkezde, orta sahada görmek istiyorum Salih ile birlikte. Orta sahada görmek istiyorum. Trossard'ın da içeride kalitesine ihtiyacımız var. Nasıl oynanması gerektiğini bilen biri. Umarım kanat oyuncularımız da bugün iyi iş çıkaracaklardır. Kalitemizi göstermemiz gerekiyor. Oyuncularımın kalitesine ihtiyacımız var ki mutlu olalım." şeklinde konuştu.



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