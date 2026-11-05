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İtalya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı!

İtalya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmalar için aday kadrosu açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 21:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı!
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İtalya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ve Belçika ile oynayacağı kritik karşılaşmalar öncesinde aday kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Roberto Mancini'nin tercihleri arasında deneyimli isimlerin yanı sıra genç futbolcular da yer aldı.

Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Nicolo Barella ve Sandro Tonali gibi önemli isimlerin bulunduğu kadroda, Michael Kayode, Honest Ahanor, Niccolò Pisilli ve Alphadjo Cisse gibi genç oyuncular da kendilerine yer buldu.

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ZANIOLO YENİDEN KADRODA

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra kariyerine İtalya'da devam eden 27 yaşındaki futbolcu, yeniden milli takımda forma giyme fırsatı yakaladı.

GENÇ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

İtalya'nın kadrosunda özellikle savunma ve hücum hattındaki genç isimler öne çıktı.

Michael Kayode, Marco Palestra ve Honest Ahanor savunmadaki alternatifler arasında yer alırken, hücum hattında Alphadjo Cisse, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito ve Luca Koleosho gibi oyunculara şans tanındı.

Mancini'nin genç futbolculara yönelik tercihleri, İtalya'nın gelecek dönem kadro yapılanması açısından da dikkat çekti.

İTALYA'NIN ADAY KADROSU

Kaleciler: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario.

Savunma: Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Gianluca Mancini, Marco Palestra, Giorgio Scalvini.

Orta saha: Nicolò Barella, Cassano, Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Davide Frattesi, Lontani, Niccolò Pisilli, Samuele Ricci, Alessandro Romano, Sandro Tonali.

Forvet: Nicolo Cambiaghi, Alphadjo Cisse, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Luca Koleosho, Liberali, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara, Nicolò Zaniolo.

FRANSA VE BELÇİKA İLE KARŞILAŞACAK

İtalya Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında 12 Kasım'da Milano'da Fransa'yı konuk edecek.

Gök Mavililer, 15 Kasım'da ise deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek.

İtalya için gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek iki mücadele, Uluslar Ligi'nde üst tura yükselme hedefi açısından büyük önem taşıyor.

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