Zeynep Sönmez, Hong Kong'da çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hong Kong'da düzenlenen Prudential Hong Kong Açık'ta ikinci turda İngiliz Mika Stojsavljevic'i 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dünya tekler sıralamasının 67. basamağında yer alan ay-yıldızlı tenisçi Zeynep, WTA 250 düzeyindeki organizasyonun ikinci tur maçında tekler sıralamasının 411. sırasında yer alan Stojsavljevic'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.
Milli tenisçi, çeyrek finalde dünya tekler sıralamasının 102. basamağında yer alan ABD'li Claire Liu ile karşılaşacak.
Milli tenisçi, çeyrek finalde dünya tekler sıralamasının 102. basamağında yer alan ABD'li Claire Liu ile karşılaşacak.
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