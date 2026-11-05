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Zeynep Sönmez, Hong Kong'da çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hong Kong'da çeyrek finale yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Kasım 2026 15:41 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 15:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez, Hong Kong'da çeyrek finale yükseldi
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hong Kong'da düzenlenen Prudential Hong Kong Açık'ta ikinci turda İngiliz Mika Stojsavljevic'i 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya tekler sıralamasının 67. basamağında yer alan ay-yıldızlı tenisçi Zeynep, WTA 250 düzeyindeki organizasyonun ikinci tur maçında tekler sıralamasının 411. sırasında yer alan Stojsavljevic'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.

Milli tenisçi, çeyrek finalde dünya tekler sıralamasının 102. basamağında yer alan ABD'li Claire Liu ile karşılaşacak.



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