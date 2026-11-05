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Allan Saint-Maximin'den 26 milyon euro'luk teklife ret!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin'in, kendisinin ürettiği kart oyunu Helios için gelen 26 milyon euro'luk bir teklifi kabul etmediği ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 18:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Allan Saint-Maximin'den 26 milyon euro'luk teklife ret!
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin, The Athletic'e açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic, Maximin ile röportajında şu anda MLS'te Charlotte forması giyen Fransız yıldız ile ilgili ilginç bir bilgi de paylaştı.

Maximin'in, Yunan mitolojisinden esinlenerek Helios isminde bir kart oyunu geliştirdiği ve bu oyun için kısa süre önce gelen 26 milyon euro'luk teklifi kabul etmediği belirtildi.

The Athletic'te yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Saint-Maximin, kendisini oldukça meşgul eden başka bir projeye de kendini adamış durumda: Yunan mitolojisinden esinlenerek yarattığı kart oyunu Helios.

Saint-Maximin, bu ücretsiz oyunu satın almak isteyen bir şirketten kısa süre önce 26 milyon euro'luk bir teklif aldığını, ancak oyunu geliştirmeye devam etmek istediği için teklifi reddetti."

MAXIMIN'İN SÖZLERİ

Saint-Maximin, bu konuyla ilgili, "Bu proje, para meselesi değil. Mesele bir şeyler yaratmak, mesele fırsat yaratmak." diye konuştu.

Charlotte'te temmuz ayında imza atan 29 yaşındaki futbolcu, MLS ekibinde 15 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.



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