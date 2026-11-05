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Liverpool, Archie Brown'ı çok beğendi; transfer takibi!

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısındaki galibiyetinde bir gol ve bir asistle öne çıkan Archie Brown, İngiliz devinin radarında.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 16:05 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 16:06
Liverpool, Archie Brown'ı çok beğendi; transfer takibi!
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Archie Brown
Archie Brown
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Archie Brown'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı transfer gündemine yansıdı. Liverpool'un, İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ardından İngiliz sol beke yönelik ilgisini artırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TEAMtalk kaynaklı habere göre Liverpool, bir süredir izlediği 24 yaşındaki futbolcu için çalışmalarını hızlandırmayı değerlendiriyor. Brown'ın İngiliz ekibine karşı ortaya koyduğu futbolun, bu ilgiyi güçlendirdiği aktarıldı.

LIVERPOOL'A KARŞI GALİBİYETİN MİMARLARINDAN

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Archie Brown, Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede sonuca doğrudan etki etti.

Karşılaşmanın 73. dakikasında attığı golle skoru 2-2'ye getiren İngiliz oyuncu, ardından Vedat Muriqi'nin galibiyet golünün asistini yaptı. Böylece sarı-lacivertlilerin geri dönüşünde önemli rol üstlendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DİKKAT ÇEKEN KATKI

Brown, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki dört karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başladı ve 360 dakika sahada kaldı.

Savunmadaki görevinin yanında hücumda da katkı sağlayan sol bek, bu maçlarda iki gol ve bir asist üreterek üç gole doğrudan katkıda bulundu.

GENT'TEN FENERBAHÇE'YE GELDİ

Kariyerinde Derby County altyapısı, Lausanne ve Gent durakları bulunan Brown, Temmuz 2025'te Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Brown'ın sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğu bilgisi ise transferinin ardından Fabrizio Romano tarafından paylaşılmıştı.

SÜPER LİG'DEKİ RAKAMLARI

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda Süper Lig'de 25 karşılaşmaya çıkan Brown, üç gol ve iki asist kaydetti.

İngiliz futbolcu, bu sezon ise ligde sekiz maçta görev alırken bir asist üretti. Böylece sarı-lacivertli formayla iki sezondaki Süper Lig toplamını 33 maç, üç gol ve üç asiste taşıdı.

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