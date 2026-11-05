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Büyük vedaların yılı: 2026

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar, 2026 yılında milli takım kariyerlerini noktaladı. Dünya futboluna damga vuran üç yıldızın vedaları aynı yıla sığdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 14:35
Büyük vedaların yılı: 2026
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Futbolda 2026, üç büyük yıldızın milli takım formalarına veda ettiği yıl oldu.

Arjantin'de Lionel Messi, Brezilya'da Neymar ve Portekiz'de Cristiano Ronaldo, ülkeleri adına çıktıkları yolculuğu sonlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NEYMAR VE MESSI'NİN ARDINDAN RONALDO

Brezilya'nın Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etmesinin ardından milli takım kariyerinin sona erdiğini belirten Neymar, temmuz ayında yaptığı açıklamayla kararını yineledi. Brezilyalı yıldız, artık milli takımda oynamak istemediğini dile getirdi.

Arjantin'in simge ismi Lionel Messi ise ağustos ayında milli takımı bıraktığını duyurdu. Ülkesini 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan yıldız futbolcu, Arjantin formasıyla geçirdiği dönemi noktaladı.

Son veda Cristiano Ronaldo'dan geldi. Portekizli kaptan, 5 Kasım'da açıkladığı kararla 23 yıllık milli takım kariyerini tamamladı. Ronaldo, ülkesinin formasıyla 234 karşılaşmada 146 gole imza attı.

ÜÇ ÜLKEDE AYNI DUYGU

Yıllarca ülkelerinin en büyük umutları arasında yer alan Messi, Ronaldo ve Neymar'ın aynı yıl içinde aldığı kararlar, milli takım futbolunda bir dönemin kapanışına işaret etti. Üç yıldız, geride unutulmaz goller, tarihi başarılar ve hafızalara kazınan anlar bıraktı.



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