Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe damgası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın en iyi 11'i duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Açıklanan kadroda Türkiye'den iki isim yer aldı. Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcusu Aleksey Batrakov ile Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, haftanın öne çıkan oyuncuları arasında gösterildi.
BATRAKOV'DAN STUTTGART KARŞISINDA ETKİLİ PERFORMANS
Galatasaray'ın sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Aleksey Batrakov damga vurdu.
Rus futbolcu, mücadelenin 12 ve 15. dakikalarında attığı gollerle sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren isim oldu.
Karşılaşmayı 3 isabetli şut, 2 gol, 28 başarılı pas ve 6 top kazanmayla tamamlayan Batrakov, ortaya koyduğu performansla haftanın en dikkat çeken futbolcularından biri oldu.
21 yaşındaki yıldız, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç futbolcu unvanını da elde etti.
Bu sezon Devler Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 4 gole ulaşan Batrakov, sarı-kırmızılı takımın Avrupa'daki en önemli kozlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.
ARCHIE BROWN, LIVERPOOL KARŞISINDA YILDIZLAŞTI
Fenerbahçe'nin sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada ise Archie Brown ön plana çıktı.
İngiliz sol bek, sarı-lacivertli takımın 2-1 geride olduğu mücadelenin 73. dakikasında attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
Brown, 79. dakikada Vedat Muriqi'nin kaydettiği galibiyet golünün de asistini yaparak karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.
Savunmadaki mücadelesinin yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu, 3 kilit pas verdi ve 2 net gol fırsatı hazırladı.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra elde ettiği galibiyette büyük pay sahibi olan Brown, başarılı performansını haftanın 11'ine seçilerek taçlandırdı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ
Kaleci: Yann Sommer (Club Brugge)
Savunma: Archie Brown (Fenerbahçe), Gabriel (Arsenal), Yann Bisseck (Inter), Kasper Jorgensen (LASK)
Orta saha: Gabri Veiga (Porto), Fabian Ruiz (PSG), Enzo Fernandez (Manchester City)
Forvet: Anastasios Douvikas (Como), Aleksey Batrakov (Galatasaray), Erik Botheim (Viking)
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin birer futbolcuyla temsil edildiği haftanın 11'inde, iki Türk ekibinin Avrupa'daki başarılı sonuçları da dikkat çekti.
BATRAKOV'DAN STUTTGART KARŞISINDA ETKİLİ PERFORMANS
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Galatasaray'ın sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Aleksey Batrakov damga vurdu.
Rus futbolcu, mücadelenin 12 ve 15. dakikalarında attığı gollerle sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren isim oldu.
Karşılaşmayı 3 isabetli şut, 2 gol, 28 başarılı pas ve 6 top kazanmayla tamamlayan Batrakov, ortaya koyduğu performansla haftanın en dikkat çeken futbolcularından biri oldu.
21 yaşındaki yıldız, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç futbolcu unvanını da elde etti.
Bu sezon Devler Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 4 gole ulaşan Batrakov, sarı-kırmızılı takımın Avrupa'daki en önemli kozlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.
ARCHIE BROWN, LIVERPOOL KARŞISINDA YILDIZLAŞTI
Fenerbahçe'nin sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada ise Archie Brown ön plana çıktı.
İngiliz sol bek, sarı-lacivertli takımın 2-1 geride olduğu mücadelenin 73. dakikasında attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
Brown, 79. dakikada Vedat Muriqi'nin kaydettiği galibiyet golünün de asistini yaparak karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.
Savunmadaki mücadelesinin yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu, 3 kilit pas verdi ve 2 net gol fırsatı hazırladı.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra elde ettiği galibiyette büyük pay sahibi olan Brown, başarılı performansını haftanın 11'ine seçilerek taçlandırdı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ
Kaleci: Yann Sommer (Club Brugge)
Savunma: Archie Brown (Fenerbahçe), Gabriel (Arsenal), Yann Bisseck (Inter), Kasper Jorgensen (LASK)
Orta saha: Gabri Veiga (Porto), Fabian Ruiz (PSG), Enzo Fernandez (Manchester City)
Forvet: Anastasios Douvikas (Como), Aleksey Batrakov (Galatasaray), Erik Botheim (Viking)
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin birer futbolcuyla temsil edildiği haftanın 11'inde, iki Türk ekibinin Avrupa'daki başarılı sonuçları da dikkat çekti.
💫Archie Brown 💫Aleksey Batrakov UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'i belli oldu. https://t.co/gbQWN3ZMqB
— Sporx (@sporx) November 5, 2026