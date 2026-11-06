UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Celtic'te teknik direktör Martin O'Neill, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İskoç ekibinin organizasyondaki ilk galibiyetini değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının performansından memnun olduğunu ve yaptığı değişikliklerin karşılığını aldığını söyledi.
"DEĞİŞİKLİKLER SONUÇ VERDİ!"
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Martin O'Neill, şu ifadeleri kullandı:
"Kendimize maç boyunca şanslar oluşturduk ve bu sonuca erişebildik. Takıma söylediğim her şeyi gerçekleştirdiler. Oyuncularım futbolun gereklerini ortaya koydu. Değişiklikler sonuç verdi. Takımın performansından çok memnunum."
"HER AÇIDAN MÜKEMMEL BİR GALİBİYET!"
Oyuna sonradan dahil olan futbolcuların performansına dikkat çeken O'Neill, Beşiktaş karşısındaki galibiyetin takımın potansiyelini gösterdiğini belirtti.
"Bugün kulübeden gelenler üstlerine düşenleri en iyi şekilde yaptılar. Seviyemizi gösterdik. Bu maç ligde ve Avrupa'da neler yapabileceğimizin göstergesi oldu. Her açıdan mükemmel bir galibiyet. Bununla ilgili akıllara takılması gereken bir soru yok. Oyuncuların karakteri, formu ve performansı sorgulanamaz."
"OYUNCULARIM BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMADI!"
Beşiktaş karşısında uyguladıkları oyun planını değerlendiren deneyimli teknik adam, topa sahip olarak gol fırsatları yaratmayı amaçladıklarını söyledi.
"Bir süredir böyle büyük bir takımın başındayım. Geldiğimden beri büyük performans peşinde koşuyoruz. Çok zor bir maç oynadık. Buradaki tek amacımız golü bulmaktı. Çok fazla pas oyunu oynayarak, topu kontrol ederek golü bulmaya çalıştık."
Yaptığı oyuncu değişikliklerinin planlı olduğunu belirten O'Neill, sözlerini şöyle tamamladı:
"Değişikliklerin arkasında bir dizayn vardı. Olması gereken şeyi oynadık. Böyle büyük Avrupa maçlarına çıkıyorsanız hayal kırıklığına da hazır olmalısınız ama oyuncularım beni hayal kırıklığına uğratmadı."
CELTIC İLK GALİBİYETİNİ ALDI!
Celtic, Beşiktaş karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez üç puan sevinci yaşadı.
"DEĞİŞİKLİKLER SONUÇ VERDİ!"
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Martin O'Neill, şu ifadeleri kullandı:
"Kendimize maç boyunca şanslar oluşturduk ve bu sonuca erişebildik. Takıma söylediğim her şeyi gerçekleştirdiler. Oyuncularım futbolun gereklerini ortaya koydu. Değişiklikler sonuç verdi. Takımın performansından çok memnunum."
"HER AÇIDAN MÜKEMMEL BİR GALİBİYET!"
Oyuna sonradan dahil olan futbolcuların performansına dikkat çeken O'Neill, Beşiktaş karşısındaki galibiyetin takımın potansiyelini gösterdiğini belirtti.
"Bugün kulübeden gelenler üstlerine düşenleri en iyi şekilde yaptılar. Seviyemizi gösterdik. Bu maç ligde ve Avrupa'da neler yapabileceğimizin göstergesi oldu. Her açıdan mükemmel bir galibiyet. Bununla ilgili akıllara takılması gereken bir soru yok. Oyuncuların karakteri, formu ve performansı sorgulanamaz."
"OYUNCULARIM BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMADI!"
Beşiktaş karşısında uyguladıkları oyun planını değerlendiren deneyimli teknik adam, topa sahip olarak gol fırsatları yaratmayı amaçladıklarını söyledi.
"Bir süredir böyle büyük bir takımın başındayım. Geldiğimden beri büyük performans peşinde koşuyoruz. Çok zor bir maç oynadık. Buradaki tek amacımız golü bulmaktı. Çok fazla pas oyunu oynayarak, topu kontrol ederek golü bulmaya çalıştık."
Yaptığı oyuncu değişikliklerinin planlı olduğunu belirten O'Neill, sözlerini şöyle tamamladı:
"Değişikliklerin arkasında bir dizayn vardı. Olması gereken şeyi oynadık. Böyle büyük Avrupa maçlarına çıkıyorsanız hayal kırıklığına da hazır olmalısınız ama oyuncularım beni hayal kırıklığına uğratmadı."
CELTIC İLK GALİBİYETİNİ ALDI!
Celtic, Beşiktaş karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez üç puan sevinci yaşadı.