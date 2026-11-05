Jose Mourinho'dan Rafael Nadal yorumu

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafael Nadal'ın Real Madrid yönetimine katılmasıyla ilgili karar için açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekizli teknik adam, "Real Madrid ve Nadal'a şapka çıkarıyorum. Çok gurur duyuyorum." dedi.
Mourinho, "Umarım diğer takımların taraftarları onu sevmekten vazgeçmez." sözlerini sarf etti.
Mourinho, "Umarım diğer takımların taraftarları onu sevmekten vazgeçmez." sözlerini sarf etti.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü