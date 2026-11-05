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Barça, Raphinha ile nikah tazeledi

Barcelona, hücumdaki etkileyici performansıyla öne çıkan Raphinha ile yola devam ediyor. Katalan ekibi, Brezilyalı yıldızın sözleşmesinin 30 Haziran 2030'a kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

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calendar 05 Kasım 2026 15:47
Barça, Raphinha ile nikah tazeledi
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Barcelona'da Raphinha'nın geleceği netleşti. İspanyol devi, 29 yaşındaki futbolcusuyla mevcut anlaşmasını iki yıl daha uzatarak birlikteliği 2030 yazına taşıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 13 MAÇTA 22 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Brezilyalı yıldız, yeni sözleşme haberinin geldiği dönemde kariyerinin en dikkat çekici performanslarından birini sergiliyor.

Bu sezon Barcelona formasıyla 13 resmi karşılaşmaya çıkan Raphinha, 19 gol ve üç asist üretti. La Liga'da 10 maçta 15 gol ve üç asiste ulaşan deneyimli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde ise üç karşılaşmada dört kez fileleri havalandırdı. Böylece toplam 22 gole doğrudan katkı sağladı.

2022'DE LEEDS'TEN GELDİ

Raphinha'nın Barcelona yolculuğu, Temmuz 2022'de Leeds United'dan transfer olmasıyla başladı. İngiltere'deki performansının ardından Katalan ekibine katılan Brezilyalı futbolcu, zaman içinde hücum hattının önemli isimlerinden biri haline geldi.

BARCELONA'DA 190 MAÇ, 94 GOL

Raphinha, Barcelona kariyerinde bugüne kadar 190 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 94 gol atan Brezilyalı yıldız, FBref verilerine göre 54 de asist kaydetti. Böylece Katalan ekibinde toplam 148 gole doğrudan katkıda bulundu.

Son olarak Aston Villa karşısında attığı iki golle Barcelona'daki gol sayısını 94'e çıkaran Raphinha, Ronaldinho'yu yakaladı. Deneyimli futbolcu, kulüp tarihinin en golcü Brezilyalı oyuncuları arasında dördüncü sıraya ortak oldu.





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