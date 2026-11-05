Beşiktaş'ta gözler Trossard ve Vlahovic'te

Beşiktaş'ın iki yıldızı, Celtic deplasmanında Avrupa'daki sessizliklerini bozmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig'de 9 maçta 2 gol ve 1 asistle oynayan Leandro Trossard, Avrupa Ligi'nde elemeler dahil çıktığı 4 karşılaşmada gol ya da asist üretemedi. Belçikalı oyuncu, bu sezon Avrupa'daki ilk skor katkısını Celtic karşısında vermeyi hedefliyor.
Avrupa Ligi'nde henüz golle tanışamayan Dusan Vlahovic de İskoçya deplasmanında siftah peşinde. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Celtic karşısında Sırp golcüye güvendiğini söyledi.
VLAHOVIC'E MİLLİ DAVET
Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nın 13 Kasım'da Almanya, 16 Kasım'da ise Yunanistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna da çağrıldı.
Avrupa Ligi'nde henüz golle tanışamayan Dusan Vlahovic de İskoçya deplasmanında siftah peşinde. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Celtic karşısında Sırp golcüye güvendiğini söyledi.
VLAHOVIC'E MİLLİ DAVET
Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nın 13 Kasım'da Almanya, 16 Kasım'da ise Yunanistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna da çağrıldı.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü