Bugün
23:00
Celtic
Beşiktaş
Bugün
20:45
Trabzonspor
Freiburg
Bugün
20:45
Anderlecht
RB Salzburg
Bugün
20:45
AC Milan
Ferencvaros
Bugün
20:45
Real Sociedad
Lyon
Bugün
20:45
Sparta Prag
Bournemouth
Bugün
20:45
C.Palace
Hoffenheim
Bugün
23:00
Celta Vigo
Union St.Gilloise
Bugün
23:00
Sunderland
Dinamo Zagreb
Bugün
23:00
Alkmaar
Juventus
Bugün
23:00
Benfica
Lech Poznan
Bugün
23:00
Leverkusen
Marsilya
Bugün
20:45
Atalanta
Kairat Almaty
Bugün
20:45
FC Midtjylland
Ajax
Bugün
23:00
AS Monaco
FC Nordsjaelland
Bugün
23:00
Getafe
Brighton

Beşiktaş'ta gözler Trossard ve Vlahovic'te

Beşiktaş'ta Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, Celtic deplasmanında Avrupa'daki suskunluğunu bozmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Kasım 2026 09:52 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 09:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta gözler Trossard ve Vlahovic'te
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ın iki yıldızı, Celtic deplasmanında Avrupa'daki sessizliklerini bozmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'de 9 maçta 2 gol ve 1 asistle oynayan Leandro Trossard, Avrupa Ligi'nde elemeler dahil çıktığı 4 karşılaşmada gol ya da asist üretemedi. Belçikalı oyuncu, bu sezon Avrupa'daki ilk skor katkısını Celtic karşısında vermeyi hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde henüz golle tanışamayan Dusan Vlahovic de İskoçya deplasmanında siftah peşinde. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Celtic karşısında Sırp golcüye güvendiğini söyledi.

VLAHOVIC'E MİLLİ DAVET

Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nın 13 Kasım'da Almanya, 16 Kasım'da ise Yunanistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna da çağrıldı.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.