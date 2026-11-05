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Dursun Özbek: "Para ödemem; gelin düzeltin!"

Galatasaray'da stadyum ve tesislerin zeminindeki sorun nedeniyle Başkan Dursun Özbek'in, çalışmaları üstlenen firmadan çözüm beklediği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 11:53 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 12:01
Dursun Özbek: 'Para ödemem; gelin düzeltin!'
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Galatasaray'da stadyum ve tesislerinde zemin problemi gündemden düşmüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüpte, yenileme çalışmalarına rağmen yaşanan sorunun Başkan Dursun Özbek'in tepkisini çektiği ifade edildi.

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Levent Tüzemen'in haberine göre Özbek, kulüp yöneticileri ve zemin yenileme çalışmalarını yürüten İngiliz şirketin yetkililerine konuyla ilgili tavrını açıkça iletti.

Galatasaray Başkanı'nın, "Ödeme yapmayacağız. Gelin bunu düzeltin." sözleriyle zemindeki problemin giderilmesini istediği aktarıldı.

MİLLİ ARADA YENİDEN BAKIM

Galatasaray Yönetimi'nin yaşanan bu gelişmelerin ardından saha zeminiyle ilgili milli arada yeniden hamle yapması ve zeminin bakıma alınması bekleniyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Galatasaray, bir önceki milli ara döneminde de saha zeminini düzeltmiş ve zemin, ara sonrası ilk maç olan Kasımpaşa (9 Ekim) mücadelesine yetişmişti.

Aradan bir ay gibi bir süre geçmeden zeminin yeniden bozulması da eleştirilerin dozunu yükseltti.

"İKİ TAKIMI DA ETKİLEDİ"

Okan Buruk, "Yorulduk, saha şartları iki takımı da yordu. İyi değildi, iki takımı da etkiledi. Devre arasına 2-0 önde girdik. İkinci yarı, hem hücum geçişlerini biraz daha iyi yapabilirdik ama zemin iki takımı da etkiledi." sözlerini sarf etti.

"BİZİ ZORLADI"

Ismail Jakobs, "Bence özellikle benim ve Roland açısından biraz daha zor oldu. Saha şartları çok iyi değildi bizim açısından, bizi zorladı savunmada ama iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

OSIMHEN'DEN MAÇ İÇİNDE TEPKİ

Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı, mücadele sırasında zeminden duyduğu rahatsızlığı teknik heyete iletti. Karşılaşma devam ederken zeminle ilgili sorun yaşadığını belirten Osimhen, durumu Galatasaray yedek kulübesine bildirdi. Yıldız golcünün maç sırasında yaptığı bu şikayet, RAMS Park'ın zemin koşullarını gündeme taşıdı.



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