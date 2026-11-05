Rasmus Hojlund: 'Kötü bir dönemden geçiyoruz'

Napoli forması giyen Rasmus Hojlund, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya deplasmanda 4-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hojlund, "Sonuç hakkında konuşmak zor. Bence şu anda gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz ve çalışmamız gerekiyor. Birbirimize kenetlenmeliyiz ve daha iyiye gidebilecek miyiz, göreceğiz." diye konuştu.
Danimarkalı santrfor, "Saçma sapan goller yemeyi bırakmalı ve kazanmaya başlamamız gerekiyor. Bu sezon çok fazla maç kaybettik." dedi.
Rasmus Hojlund, hisleriyle ilgili, "Hayal kırıklığı, öfke... Artık hepimizin kendimizle yüzleşme zamanı geldi. Sorumluluk sadece oyuncular değil, kulüpteki herkese aittir." sözlerini sarf etti.
Danimarkalı santrfor, "Saçma sapan goller yemeyi bırakmalı ve kazanmaya başlamamız gerekiyor. Bu sezon çok fazla maç kaybettik." dedi.
Rasmus Hojlund, hisleriyle ilgili, "Hayal kırıklığı, öfke... Artık hepimizin kendimizle yüzleşme zamanı geldi. Sorumluluk sadece oyuncular değil, kulüpteki herkese aittir." sözlerini sarf etti.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü