Beşiktaş son 5 maçta 1 kez kazandı!

Beşiktaş, son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor.
Siyah-beyazlılar, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Celtic'e 3-2 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET
Beşiktaş, son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Siyah-beyazlıların son 5 maçındaki sonuçları şu şekilde:
Siyah-beyazlılar, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Celtic'e 3-2 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET
Beşiktaş, son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Siyah-beyazlıların son 5 maçındaki sonuçları şu şekilde:
- Beşiktaş 0-2 Trabzonspor
- Beşiktaş 2-2 Crystal Palace
- Beşiktaş 2-0 Başakşehir
- Beşiktaş 2-2 Kasımpaşa
- Celtic 3-2 Beşiktaş
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