Dün
BİTTİ
Celtic
3
Beşiktaş
2
Dün
BİTTİ
Trabzonspor
0
Freiburg
1
Dün
BİTTİ
Anderlecht
2
RB Salzburg
0
Dün
BİTTİ
AC Milan
0
Ferencvaros
2
Dün
BİTTİ
Real Sociedad
1
Lyon
1
Dün
BİTTİ
Sparta Prag
1
Bournemouth
3
Dün
BİTTİ
C.Palace
1
Hoffenheim
1
Dün
BİTTİ
Celta Vigo
1
Union St.Gilloise
2
Dün
BİTTİ
Sunderland
0
Dinamo Zagreb
2
Dün
BİTTİ
Alkmaar
1
Juventus
2
Dün
BİTTİ
Benfica
3
Lech Poznan
1
Dün
BİTTİ
Leverkusen
0
Marsilya
1
Dün
BİTTİ
Atalanta
1
Kairat Almaty
1
Dün
BİTTİ
FC Midtjylland
1
Ajax
6
Dün
BİTTİ
AS Monaco
2
FC Nordsjaelland
0
Dün
BİTTİ
Getafe
0
Brighton
1

Beşiktaş son 5 maçta 1 kez kazandı!

Celtic deplasmanında 3-2 mağlup olan Beşiktaş, son 5 resmi karşılaşmasında yalnızca 1 galibiyet alabildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 01:13
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş son 5 maçta 1 kez kazandı!
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Beşiktaş, son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlılar, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Celtic'e 3-2 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Beşiktaş, son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Siyah-beyazlıların son 5 maçındaki sonuçları şu şekilde:

  • Beşiktaş 0-2 Trabzonspor
  • Beşiktaş 2-2 Crystal Palace
  • Beşiktaş 2-0 Başakşehir
  • Beşiktaş 2-2 Kasımpaşa
  • Celtic 3-2 Beşiktaş
Bu süreçte yalnızca Başakşehir karşısında galibiyet alabilen Beşiktaş, Trabzonspor ve Celtic maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Crystal Palace ve Kasımpaşa karşılaşmalarında ise sahadan beraberlikle ayrıldı.



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