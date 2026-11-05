Ajax'tan Midtjylland deplasmanında 6 gollü zafer!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Midtjylland ile Ajax karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MCH Arena'da oynanan mücadelede Hollanda temsilcisi, rakibini 6-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
İLK YARIDA EŞİTLİK VARDI
Karşılaşmaya hızlı başlayan Ajax, 9. dakikada Toluwalase Arokodare'nin golüyle 1-0 öne geçti. Midtjylland, 28. dakikada Friday Etim'in golüyle skora denge getirdi.
Ev sahibi ekipte Kjell Watjen, 35. dakikada sarı kart gördü. 43. dakikada bir kez daha sarı kartla cezalandırılan Watjen, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarı 1-1 sona erdi.
AJAX İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
İkinci yarıya etkili başlayan Ajax, 52. dakikada Toluwalase Arokodare'nin kendisinin ikinci, takımının ikinci golünü kaydetmesiyle yeniden öne geçti.
59. dakikada Owen Wijndal farkı ikiye çıkarırken, 67. dakikada Davy Klaassen'in golüyle skor 4-1'e geldi. 74. dakikada Oscar Gloukh'ın kaydettiği golle Ajax farkı üçe çıkardı ve skoru 5-1'e taşıdı. Karşılaşmanın son bölümünde Marcos Leonardo da fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi: 6-1.
AJAX 2. SIRAYA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Ajax, Konferans Ligi'ndeki puanını 6'ya yükselterek maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Midtjylland ise 1 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 34. sırada yer aldı.
İLK YARIDA EŞİTLİK VARDI
Karşılaşmaya hızlı başlayan Ajax, 9. dakikada Toluwalase Arokodare'nin golüyle 1-0 öne geçti. Midtjylland, 28. dakikada Friday Etim'in golüyle skora denge getirdi.
Ev sahibi ekipte Kjell Watjen, 35. dakikada sarı kart gördü. 43. dakikada bir kez daha sarı kartla cezalandırılan Watjen, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarı 1-1 sona erdi.
AJAX İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
İkinci yarıya etkili başlayan Ajax, 52. dakikada Toluwalase Arokodare'nin kendisinin ikinci, takımının ikinci golünü kaydetmesiyle yeniden öne geçti.
59. dakikada Owen Wijndal farkı ikiye çıkarırken, 67. dakikada Davy Klaassen'in golüyle skor 4-1'e geldi. 74. dakikada Oscar Gloukh'ın kaydettiği golle Ajax farkı üçe çıkardı ve skoru 5-1'e taşıdı. Karşılaşmanın son bölümünde Marcos Leonardo da fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi: 6-1.
AJAX 2. SIRAYA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Ajax, Konferans Ligi'ndeki puanını 6'ya yükselterek maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Midtjylland ise 1 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 34. sırada yer aldı.
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