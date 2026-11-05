UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Real Sociedad, sahasında Lyon'u ağırladı. Mücadele 1-1 tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Real Sociedad, 28. dakikada Orri Oskarsson ile 1-0 öne geçti. Lyon, bu gole 54. dakikada Corentin Tolisso ile cevap verdi.
Bu sonucun ardından Real Sociedad 5, Lyon ise 7 puana yükseldi.
Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Real Sociedad, Crystal Palace deplasmanına gidecek. Lyon, sahasında Lilleström'ü ağırlayacak.
Bu sonucun ardından Real Sociedad 5, Lyon ise 7 puana yükseldi.
Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Real Sociedad, Crystal Palace deplasmanına gidecek. Lyon, sahasında Lilleström'ü ağırlayacak.
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