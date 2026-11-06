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Galatasaray'da transfer stratejisi meyvelerini veriyor

Icardi ve Osimhen gibi yıldız transferlerle dikkat çeken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Aleksey Batrakov hamlesi de kısa sürede karşılığını buldu. Sarı-kırmızılıların son yıllardaki transfer tercihleri öne çıktı.

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Açık
calendar 06 Kasım 2026 09:35
Haber: Milliyet
Galatasaray'da transfer stratejisi meyvelerini veriyor
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Galatasaray'ın son dönem başarılarında, isabetli transferlerin büyük etkisi var. Icardi ve Osimhen'in getirilmesiyle bir vizyon ortaya koyan Dursun Özbek, son olarak Batrakov tercihinde de haklı çıkmanın gururunu yaşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aleksey Batrakov'un yeni takımında sergilediği hızlı yükseliş, Galatasaray Kulübü'nün son yıllardaki isabetli transfer politikasını da gündeme getirdi. Başkan Dursun Özbek alınan transfer kararlarındaki doğruluk payının fazlalılığıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı kulübün patronu, Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi sansasyonel transferlerde futbol vizyonunu ortaya koyduğu değerlendiriliyor.

DAHA ÖNCE DE ÖNEMLİ İSİMLERİ KADROYA KATMIŞTI



Özbek, 2017 yılında da Gomis, Mariano, Fernando, Belhanda ve Feghouli transferleriyle iki şampiyonluğun kazanılmasında önemli rol oynamıştı. Uğurcan Çakır'ın yüksek maliyeti eleştiri konusu olsa da; tecrübeli eldiven isabetli bir transfer olduğunu sezon içerisinde performansla ortaya koyuyor.

BARIŞ ALPER DETAYI

Barış Alper Yılmaz'ın geçen yaz Suudi Arabistan'a gitmesine izin verilmemesi de kritik bir hamle olarak öne çıkıyor. Galatasaray'ın bu yaz attığı en önemli adım Rusya'dan Aleksey Batrakov'un 25 milyon euroya kadroya katılması da, yine Dursun Özbek'in imzasını taşıyan bir hamle olarak öne çıkıyor.

Genç yıldızın kısa sürede gösterdiği performans ve kazandığı öz güven, Özbek'in bu transferdeki ısrarını da haklı çıkardı. Lemina ile yeni sözleşme imzalanması ve Davinson Sanchez'in satılmaması gibi kararlar da başlangıçta eleştirilse de, gelinen noktada iki futbolcu da performanslarıyla büyük katkı sağlıyor.



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